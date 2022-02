Leefgroep Salinus in Moorsele viert valentijn met heel wat activiteiten

Valentijn wordt overal gevierd, ook in woonzorgcentrum Sint Jozef in Moorsele. Daar organiseerden de animatoren van de leefgroep Salinus verschillende creatieve activiteiten om voor extra sfeer te zorgen. Maandag volgt nog een Valentijn-feestmaaltijd.

We praten met Simonne, Rosa en Claire. “We hebben ons geamuseerd. Claire schilderde de vaasjes, en de anderen maakten roosjes met servetten, rode natuurlijk. Die kleefden we dan op een rietje en zo maakten we onze valentijnsvaas. We begonnen in de voormiddag en deden verder in de namiddag”, vertelt Simonne. “Ja, we kunnen zo rap niet meer werken, hé”, vult Rosa aan.

Of ze vroeger al iets deden met valentijn? “Dat was toen nog niet zo in de mode, maar we gingen wel elk jaar goed eten.” In een tweede sessie werden de kadertjes geschilderd door Hubert en knipten de dames hartjes uit, om de deuren van de kamers te versieren. “Zo worden onze gangen ook een beetje feestelijk”, weet Claire.

“Op 14 februari zelf krijgen de vijftien koppels een feestelijke maaltijd geserveerd op de kamer”, verklapt Justine, de verantwoordelijke voor de animatie.