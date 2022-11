Leden Koninklijke Muziekvereniging Eendracht & Vrijheid gehuldigd

Traditiegetrouw worden op het jaarlijkse St. Ceciliafeest enkele muzikanten en bestuursleden gehuldigd voor hun jarenlange diensten en inzet. Zo ook bij de Koninklijke Muziekvereniging Eendracht & Vrijheid.

Ulrike Devroe en Bavo Victoor kregen een pin voor vijf jaar muzikant. Een pin voor tien jaar dienst was weggelegd voor Arthur Baekelandt en Rik Vandecasteele. Jo Desmet kreeg een kristallen ereteken voor vijftien jaar bestuur en Brecht Verbauwhede en Geert Decombele voor vijftien jaar muzikant. Een porseleinen ereteken voor twintig jaar was voor Ann Lecluyse, Karen Vandenbroucke en Jean-Marie Vandenbulcke. Het ivoren ereteken voor dertig jaar dienst was voor Geert Van Maerrem en het saffieren ereteken voor vijfenveertig jaar voor Ivan Marreel. Schepenen Francis Pattyn (CD&V) en Lynn Callewaert (CD&V) hielden eraan de gehuldigde muzikanten en bestuurslid te feliciteren. Op de foto zien we vooraan schepen Francis Pattyn, Jo Desmet, schepen Lynn Callewaert, Geert Van Maerrem. Achteraan Brecht Verbauwhede, Jean-Marie Vandenbulcke, Ulrike Devroe, Bavo Victoor, Geert Decombele, Guy Verbauwhede, Karen Vandenbroucke, Ann Lecluyse. Arthur Baekelandt, Ivan Marreel en Rik Vandecasteele ontbreken.