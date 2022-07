Landelijke Gildes Pittem, Zwevezele en Wingene brengen met ’t Vijfde Wiel ruim 3.000 fietsers in beweging

Op maandag 15 augustus vindt de grootse fietshappening ’t Vijfde Wiel plaats. Dit evenement komt tot stand door de samenwerking van de Landelijke Gildes Pittem, Zwevezele en Wingene.

“Landelijke Gilde is een vereniging voor mensen met een warm hart voor het platteland”, vertelt Katrien Messely die consulent is bij de LG. “De Landelijke Gilde West-Vlaanderen organiseert voor de 28ste keer ’t Vijfde Wiel. Dit is een gezinsvriendelijke fietshappening die doorgaat op maandag 15 augustus en dit zomers evenement brengt telkens iets meer dan 3.000 deelnemers op de fiets. Deze fietshappening reist doorheen de provincie, elk jaar in een andere regio. De provinciale werking is opgedeeld in twaalf gewesten en bijgevolg krijg je als lokale afdeling slechts om de twaalf jaar de kans om ’t Vijfde Wiel in te richten.”

Zo een massa-event inrichten, kan enkel en alleen door goed samen te werken en het event goed voor te bereiden. “De komende editie is in handen van de Landelijke Gildes Pittem, Zwevezele en Wingene. In normale tijden vergt dit een jaar voorbereiding met een maandelijkse vergaderfrequentie. De huidige werkgroep is al ruime tijd in de weer om alles in gereedheid te brengen. Er werken 200 vrijwilligers mee aan dit event, verdeeld over de drie meewerkende Landelijke Gildes.”

Gezinsroute

“Fietsen is voor velen een leuke vrijetijdsbesteding en is populair bij alle leeftijdsgroepen”, gaat Frank Balcaen van LG Pittem verder. “Voor deze editie kozen wij ervoor om extra aandacht te schenken aan gezinnen met jonge kinderen. Wie fietst in gezelschap van jonge kinderen kan kiezen voor een gezinsroute van 20 kilometer die enkel halt houdt op de stopplaats van Zwevezele bij Loonwerken Mesure. De kinderen kunnen zich daar uitleven op het springkasteel en op de start- en aankomstplaats in Pittem is er ook randanimatie voorzien, met onder meer gekke fietsen.”

Het parcours bestaat uit vier bewegwijzerde fietslussen: 20, 35, 50 of 65 km. Vertrek- en aankomstpunt is bij Vervaeke Aardappelhandel langs de Meulebekestraat 105 in Pittem. Starten kan tussen 9 en 14.30 uur. Onderweg zijn er twee stopplaatsen voorzien en dit bij Loonwerken Mesure in Zwevezele en aan zaal De Verrekijker in Wingene.

“Iedere deelnemer ontvangt een programmaboekje met de route”, vult Frank nog aan. “Fietshersteller Degrande is op post voor eventuele herstellingen. Er is ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen voorzien op elke locatie. Op de aankomstplaats in Pittem kunnen de deelnemers ’s avonds tussen 16 en 19 uur aanschuiven voor de uitgebreide barbecue met groentenbuffet.”

Wie inschrijft voor dinsdag 9 augustus, geniet van een voordeeltarief. De wegbeschrijving, meer info over de prijzen en inschrijven kan via www.vijfdewiel.be.