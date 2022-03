Landelijke Gilde Gits verkoopt opnieuw groentepakketten

Naar jaarlijkse traditie verkoopt de Landelijke Gilde opnieuw groentepakketten. De jaarlijkse Flandria groenten- en fruitkaarting begin maart werd afgelast maar de groentebakjes zijn er wel weer.

“We bieden groentepakketten aan voor iedereen die wenst te proeven van lokaal geteelde groenten. Voor een betaalbare prijs van 4 euro kan je tot en met zaterdag 26 maart een pakketje vers geteelde lekkernijen bestellen. Op zaterdag 2 april kunnen die afgehaald worden op de hoeve van Patrick Declercq in de Middenstraat in Gits”, legt Luc Deruyter, die lid is van het bestuur van de Landelijke Gilde in Gits, uit.

Eén of meerdere bakjes reserveren kan door het gepaste bedrag over te schrijven op de rekening van de Landelijke Gilde van Gits (BE10 7386 0404 6304) met vermelding van de naam en het aantal pakketten. (EVG)