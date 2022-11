KWB Heule-Watermolen zet zich in voor goede doelen: Ontbijten voor Belgium Aid

KWB Heule-Watermolen verzamelt ook dit jaar speelgoed en verkoopt Sinterklaas-ontbijtpakketten voor goede doelen. Dit jaar gaat de opbrengst naar vzw Belgium Aid, die onder meer in de bres sprong na de overstromingen in Wallonië.

WB Heule-Watermolen telt 115 leden. “Het aantal is al enkele jaren stabiel. Het is niet eenvoudig om een verenigingsleven actief te houden, maar het lukt ons nog steeds”, zegt voorzitter Johan Mestdagh (66). Johan is al 15 jaar voorzitter van deze KWB-afdeling. “We hebben het geluk dat we naast ons 15-koppig bestuur kunnen rekenen op veel losse medewerkers. We hebben hen hard nodig voor de talrijke activiteiten die we organiseren. Ik vind betrokkenheid van de leden belangrijk, dat houdt onze KWB levendig. Ik sta graag tussen mijn leden als ‘Johan’ en niet als voorzitter”, licht Johan toe.

Actieve werking

KWB Heule-Watermolen heeft een actieve werking. “We hebben gemiddeld twee activiteiten per maand, onder andere het mountainbike event en ons KWB-weekend. Op 29 december, net voor de jaarwisseling, maken we een kerst-nieuwjaarswandeling met een hapje en een drankje. Dat zijn enkele klassiekers die we elk jaar herhalen. Daarnaast is er ook een kaartersclub. We doen ook socioculturele activiteiten. Volgend jaar werken we samen met Antigone.”

“Alle ingrediënten komen van onze gulle lokale handelaars”

KWB Heule-Watermolen organiseert elk jaar ‘De Sinterklaas ontbijtpakkettenactie’. De opbrengst gaat naar een goed doel. “Vorig jaar verkochten we 397 ontbijtpakketten ten voordele van de mantelzorgers ‘Zo jong’. Van deze nationale organisatie is Kaily Desmet van onze afdeling een van de treksters. Dit jaar steunen we de vzw Belgium Aid, een organisatie met basis in Heule. Deze vereniging springt in de bres en helpt waar machteloosheid toeslaat. Met materiële steun en warme maaltijden hielpen ze onder andere na de overstromingen in Wallonië en de Oekraïense vluchtelingen in Polen”, vertelt Johan.

Ontbijtpakketten

Een ontbijtpakket voor volwassenen kost 10 euro en bevat een boterkoek, sinterklaaskoek, pistolet, boter, confituur, choco, yoghurt, smeerkaasje, speculaas, fruitsap, koffie, thee, fruit en een chocoladefiguur. Een kinderpakket kost 7 euro en bevat een pistolet, sinterklaaskoek, ontbijtgranen, boter, confituur, choco, yoghurt, speculaas, chocolademelk, fruit en een chocoladefiguur. “Alle ingrediënten komen van onze gulle lokale handelaars. Zonder hun medewerking kunnen we dit onmogelijk aanbieden”, zegt de voorzitter.

(CH)