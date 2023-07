Kustredders waarschuwen nadat kind (8) nipt ontsnapt aan verstikkingsdood: “Put graven is gevaarlijkste wat je kan doen op het strand”

Een kind van 8 jaar oud is dinsdagochtend aan de verstikkingsdood ontsnapt. Het jongetje was in het bijzijn van zijn familie een put aan het graven op het strand van Nieuwpoort, toen zijn tunnel instortte. Hij zat minstens twee minuten bedolven onder het zand. “Dit had niet veel langer mogen duren voor het fataal afliep. Élke keer als ik een kindje een put zie graven, spreek ik de ouders aan. Het is en blijft levensgevaarlijk”, zegt hoofdredder Thomas Ver Eecke. De West-Vlaamse Kustreddingsdienst lanceerde jaren geleden al een campagne na een gelijkaardig incident, maar dan met dodelijke afloop.

Nieuwpoort-bad, dinsdagochtend ter hoogte van het Hendrikaplein. Een Franstalige familie was er aanwezig voor een dagje plezier op het strand, toen het in de duinen bijna gruwelijk fout liep. Een 8-jarig jongetje was er een grote put aan het graven, inclusief tunnel, in het bijzijn van zijn ouders. Op een bepaald moment stak het kind zijn hoofd in de tunnel, waarop de volledige put instortte. Het jongetje raakte op die manier bedolven onder het zand. Volgens ooggetuigen waren enkel zijn voetjes nog zichtbaar.

Paniek

Binnen het gezelschap ontstond meteen paniek omdat het kind dreigde te stikken. “De ouders zijn daarop beginnen graven en verwittigden de hulpdiensten”, doet hoofdredder Thomas Ver Eecke het verhaal. “Enkele van onze redders zijn daarop meteen richting de put gelopen om het kind te helpen uitgraven en dienden hem de eerste zorgen toe.” Het jongetje reageerde aanvankelijk zeer zwak, maar werd uiteindelijk wel bij bewustzijn afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Hij zou niet in levensgevaar verkeren.

Het jongetje ontsnapte volgens hoofdredder Thomas aan het allerergste. “Dit had zeker niet veel langer mogen duren”, stelt hij duidelijk. “Het bewijst nog maar eens hoe gevaarlijk zo’n put kan zijn. Zeker in combinatie met een tunnel. Telkens ik op het strand een put zie, vraag ik de ouders om die te dichten. Zelfs al is de put niet héél diep, als het zand instort, kunnen de gevolgen dramatisch zijn en duurt het vaak minuten vooraleer de redders het kind uit het zand kunnen halen. Dat zijn minuten waarin het kind zonder zuurstof zit. Dus ja, het is één van de gevaarlijkste dingen die je op het strand kan doen. Hier in de duinen is het dan nog eens heel fijn zand, wat de kans op instorting nog vergroot.”

Campagne

“Het is en blijft een aandachtspunt, want elk jaar belandt ergens aan onze kust wel een kind onder het zand door het graven van een put. Gelukkig loopt dat in de meeste gevallen goed af”, weet An Beun van het IKWV.

“Mensen gaan naar zee en staan te weinig stil bij die gevaren. Niet alleen de zee houdt risico’s in, ook spelen op het strand. In 2015 liep zo’n incident nog fataal af, toen een 14-jarige jongen bedolven raakte onder het zand in Oostduinkerke en het niet overleefde. Naar aanleiding daarvan hebben we als kustreddingsdienst een campagne gelanceerd die nog steeds loopt. Het is een redelijk heftig beeld, met een handje dat net uit het zand steekt en de boodschap ‘Graaf je eigen graf niet…’, maar dat is nodig om de aandacht te trekken en mensen op de gevaren te wijzen.”

Voor wie toch een put graaft, is de vuistregel om die niet dieper te graven dan kniehoogte van de kleinste persoon in het gezelschap. Al is ook dan waakzaamheid geboden. (MM)