Kind (8) raakt bedolven in put op strand van Nieuwpoort, jongetje al bevrijd bij aankomst hulpdiensten

Op het strand van Nieuwpoort is een kindje dinsdagochtend om 10.30 uur bedolven geraakt onder het zand in een put. De hulpdiensten kwamen zeer snel ter plaatse, maar het kind was toen al bevrijd. “Het kindje werd na verzorging ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht, de toestand is stabiel”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust.

Het incident deed zich om 10.30 uur voor, op het stuk strand tussen het Hendrikaplein en het Loodswezenplein in Nieuwpoort. Volgens de eerste informatie was een kind, een Franstalig jongetje van 8 jaar, aan het spelen in een diepe put op het strand en liep dat fout. Of het kind de put met tunnel zelf had gegraven, is onduidelijk. In ieder geval stortte vermoedelijk een deel van de put in en werd het kind levend bedolven. Er was grote paniek omdat het kind dreigde te stikken. De hulpdiensten werden opgeroepen om het kind te bevrijden en kwamen massaal ter plaatse om het te bevrijden.

Ouders begonnen meteen met graven

“De brandweer werd opgeroepen voor een geklemd persoon op een put op het strand”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “Bij aankomst van de brandweer en nog voor er kon gegraven worden, was het kind reeds bevrijd en lag het al in de ziekenwagen. De interventie was voor ons meteen afgelopen.

De ouders van het jongetje waren in afwachting van de hulpdiensten zelf beginnen graven en zouden hem na twee minuten van onder het zand bevrijd hebben. Een MUG-arts ontfermde zich verder over het kind, waarna het met de ziekenwagen naar het ziekenhuis in Veurne werd gebracht.

Strandredders waarschuwen

Zowel politie als de scheepvaartpolitie kwam ter plaatse. “De vaststellingen zijn nog bezig”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Volgens onze informatie was het kind niet in levensgevaar toen het naar het ziekenhuis gebracht werd.

De strandredders waarschuwen nogmaals dat dergelijke putten heel gevaarlijk zijn. (JH)