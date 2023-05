Kortrijkse Faith (19) wil Miss Grace Benelux worden

De Kortrijkse Faith Vanlandeghem (19) neemt binnenkort deel aan Miss Grace Benelux, een missverkiezing waar ‘bodypositivity’ bovenaan op de lijst staat. Faith, die een lichte vorm van autisme heeft, treedt zo opnieuw uit haar comfortzone: vorig jaar in juli deed ze al mee aan de verkiezing van Miss West-Vlaanderen.

Het is voor Faith ondertussen haar tweede missverkiezing. Eerst deed ze al mee aan Miss West-Vlaanderen en omwille van de positieve ervaring daar was de klik snel gemaakt om ook deel te nemen aan Miss Grace Benelux, waar de focus ligt op sterke jonge vrouwen tussen de 17 en 27 jaar. “Je moet namelijk niet het perfecte plaatje hebben. Je innerlijke en inzet zijn dubbel zoveel waard”, klinkt het bij de deelneemster. “Daarnaast vind ik het zeer fijn dat er ingezet wordt op goede doelen.”

Inspiratiebron

Omdat Faith een lichte vorm van autisme heeft, is deelnemen aan dergelijke evenementen niet altijd gemakkelijk. “Ik vergeet soms eens wat en het is buiten mijn comfortzone. Maar de deelname is een stimulans voor mij en ik hoop dan ook voor andere meisjes een inspiratiebron te zijn” aldus Faith. Met haar TikTokaccount van 57.000 volgers wil ze ook een voorbeeld stellen aan de buitenwereld. “Ik wil graag aantonen dat alles mogelijk is, ook al heb je het niet altijd gemakkelijk. Vroeger had ik nooit verwacht dat ik dit allemaal kon, maar ik heb er hard voor gewerkt en hier sta ik dan.”

Het traject van de verkiezing eindigt in september en dan is ook het grote moment aangebroken wie zal winnen in Asse. “Er komen nog een bootcamp, een shopdag en zoveel meer. Daarnaast is het echt een zeer leuke groep om mee samen te werken. We zijn precies allemaal zussen”, klinkt het bij Faith.

Steun

Ook de familie van Faith staat achter de deelname. “Ik vind het belangrijk dat mijn naaste omgeving mij steunt in mijn deelnames. Ze zijn alvast zeer positief en zijn blij om te zien hoe het verloopt. Mijn doopmeter staat altijd te popelen om mij te helpen”, aldus een enthousiaste Faith. (TV)

Wie de Kortrijkse kandidate een hart onder de riem wil steken, kan dat doen op 9 september in Asse.