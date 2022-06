Kortrijkse belleman Peter Caesens krijgt uniek eerbetoon

Op 1 juli organiseren Maarten Caesens en Vrienden de Tribute Peter Arthur Caesens ‘PACMAN’ in The Pit’s in Kortrijk. Het is een eerbetoon aan Maartens broer Peter Caesens, de voormalige belleman van Kortrijk, die in 2020 overleed.

De Kortrijkse belleman Peter Arthur Caesens overleed in de nacht van zondag 1 maart op maandag 2 maart 2020. Peter Arthur verzamelde door de jaren heen in zijn woning duizenden losse paperassen, brieven, dagbladen, tijdschriften en boeken. Hij benoemde zijn eigen bibliotheek steevast als ABIB: de Allesbehalve Ideale Bibliotheek, waar klasseren een ritus wordt. Zijn levenswerk zou uiteindelijk zijn dood worden. Hij kwam om bij een verwoestende brand in zijn woning.

Peter Arthur werd 57. Zijn broer Maarten omschrijft hem als zowel inspirerend als moeilijk te doorgronden. “Peter Arthur was als volksjongen van vele markten thuis: gepassioneerd muziekliefhebber, danser, dichter, zanger, politicus. Het is slechts een begin om Peter en zijn vele gedaanten te omschrijven. Maar boven alles was hij een unieke persoonlijkheid. Bij momenten teder en zacht en bij momenten een stevige dwarsligger”, vertelt Maarten. “Onze Peter Arthur voelde zich soms miskend, niet begrepen en onder de voet gelopen.”

Begeesterd

Om Peter Arthur en zijn nalatenschap gepast te eren organiseren familie en vrienden van Peter Arthur een Tribute. “Een avond waar mensen die Peter heeft geïnspireerd en anderen die Peter inspireerden zijn werk zullen interpreteren en opnieuw tot leven zullen wekken”, duidt Maarten.

Het wordt een avondvullend programma met woord, beeld, dans en muziek en afsluiten doen we met een heus feest. Ontroering met een stevige scheut chaos en een lik wanorde, maar vooral een mooi moment om één van de markantste figuren die we ooit gekend hebben voluit eer aan te doen.”

Onder meer sopraan Françoise Vanhecke, Radio 2-man Michaël Janart, Jan Vandewalle & Bernard Pauwels en enkele groepen en dj’s zijn te gast. “Behalve een fervent muziekliefhebber en -kenner was Peter ook bibliothecaris, gespecialiseerd in de klassieke muziek: van Gregoriaans tot componisten van de 2de helft van de 20ste eeuw. Hij was ook lid van de Kortrijkse Cultuurraad. Een veelzijdig man”, aldus Bernard Pauwels. “Peter Arthur was een inspirerend en begeesterd persoon. Hij was erg sterk in improvisatie en had een geweldige stem”, zegt Françoise Vanhecke, toen docente aan het Conservatorium.