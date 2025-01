Koksijde verwelkomt 3.000 (!) mensen tijdens nieuwjaarsreceptie: “Hier voel ik de ziel van onze gemeente”

Er was een coverband, er reed een shuttletreintje van Koksijde-Bad naar Koksijde-Dorp en rondom het Kerkplein verkochten verenigingen lekkers om hun kas te spijzen. Na de kerstboomverbranding haalde het nieuwe Koksijdse bestuur opnieuw een traditie naar boven: de nieuwjaarsreceptie. En of die gesmaakt werd. Er schreven zich 2.600 mensen in, maar de teller stond al snel op 3.000. Of hoe een gewone receptie plots veel weg had van een festival.

“Waar zijn de mensen van ’t Baaldje? Waar zijn die van Wulpen? Waar zijn die van Oostduinkerke? Waar zijn die van Koksijde?” Meteen had de nieuwe burgemeester Sander Loones (Samen N-VA) de duizenden aanwezigen op zijn hand. Een lange speech had hij niet voorbereid, maar dat hij terug wil naar de ziel van de kustgemeente werd al snel duidelijk. Samen met zijn schepencollege wil hij mensen verenigen. Hij deed dat al met de kerstboomverbranding en doet dat nu opnieuw met de nieuwjaarsreceptie. Dat de mensen snakken naar zo’n gezellige samenzijn was te zien. De gemeente trakteerde met een gratis drankenkaart en de vijftiental verenigingen rond het Kerkplein verkochten wafels, snoep, frieten en ander lekkers om een centje te verdienen.

Nieuwjaarswensen

Wij vroegen aan een aantal verenigingen wat hun wensen voor het nieuwe bestuur waren. “Wat een goed initiatief”, reageert Jean-Pierre Blieck van de garnaalkruiersvereniging De Spanjaardbank. “Zo komen we nog eens oude bekenden tegen en ondertussen kunnen we onze kas aanvullen. We hebben deeg voor 120 wafels. Op is op. We zijn een bloeiende vereniging met 75 leden. Wat we wensen? Extra subsidies zijn altijd meegenomen.”

Even verderop zien we de enthousiaste jonge gasten van scouts Casa Oostduinkerke. “We verkopen snoep, chips en binnenkort ook ontbijtpakketten voor ons buitenlands kamp naar Bulgarije waar we met achttien man naartoe vliegen. Onze vereniging telt een 200-tal leden”, neemt Ben Vandooren het woord. “We kijken ontzettend uit naar de afwerking van ons nieuw lokaal. De bouw is volop bezig. Daarnaast wensen we dat de jeugd blijft betrokken worden bij het beleid. Deze receptie is alvast een gezellig initiatief.” Wie een ontbijtpakket wil reserveren, kan mailen naar jinsscoutscasa@gmail.com.

Ook Jong El Fuerte werkt enthousiast mee aan de receptie. “We zorgen zelf voor de kostuums en de muziekinstrumenten voor onze 35-tal leden, dus een extra centje is zeker meegenomen”, laat Frederick Launoy weten. “We wensen dat we nog meer mogen optreden in Koksijde en Oostduinkerke. Dat is voor onze jonge muzikanten zeker een opsteker. En dat ze het kunnen, bewezen ze vorig jaar toen ze zich tot Vlaams kampioen kroonden.”

Tot slot gaan we af op de heerlijke geur van versgebakken frieten, die ontsnapt uit de stand van scouts Zeedustra Koksijde. “We hopen veel te verkopen zodat we de kostprijs van ons kamp naar Hongarije wat kunnen doen dalen. Deze zomer reizen we met negen leden naar daar. Initiatieven zoals deze receptie juichen we uiteraard toe. Onze vurigste wens is dat er in Koksijde plaats blijft voor de jeugd. Betaalbaar wonen, is een item dat jongeren echt bezighoudt. Hopelijk kan het bestuur daaraan tegemoet komen.” (GUS)