Kerstboomverbranding terug van weggeweest op strand van Oostduinkerke

Op het strand van Oostduinkerke had op zaterdag 4 januari opnieuw een kerstboomverbranding plaats. Het nieuwe gemeentebestuur wil deze traditie, die door het vorige bestuur werd afgeschaft, nieuw leven inblazen.

De kerstboomverbranding vond plaats op het strand op meer dan 100 meter van de appartementen, zoals het in de wet voorgeschreven staat. Het mogen ook enkel onversierde bomen zijn die op de brandstapel worden gegooid.

Verse vissoep

Bewoners van Oostduinkerke en Koksijde konden hun kerstbomen eerder al droppen in een container, of ze konden hun kerstboom ook naar het strand brengen. De Koninklijke Orde van de Paardenvisser zorgde voor verse vissoep en een wijntje. Brandweer en politie hielden een oogje in het zeil. De kerstboomverbranding lokte heel wat volk naar de wandeldijk en het strand van Oostduinkerke. (JTV)