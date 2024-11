Kindjes geven geschenkjes aan interieurzaak die hen opving toen brandalarm afging in hun opvang

Enkele medewerkers en kindjes van kinderopvang Baby-Belle uit de Westlaan in Roeselare gingen vrijdagochtend met enkele cadeautjes langs bij hun overburen van Het Woonidee – Vuur & Interieur. Zeventig kinderen van de kinderopvang werd vorige week dinsdag in de interieurzaak opgevangen nadat het brandalarm bij Baby-Belle aansloeg na een probleem met een microgolfoven.

Vorige week dinsdag sloeg kort voor de middag een brandalarm aan in kinderopvang Baby-Belle langs de Westlaan in Roeselare. De medewerkers reageerden alert en de aanwezige kinderen werden onmiddellijk geëvacueerd. Doordat het buiten ook regende en koud was, was het onmogelijk om hen onder een afdak aan de kinderopvang onder te brengen. De mensen van Het Woonidee – Vuur & Interieur, de zaak langs de overkant van de Westlaan, hielpen de kinderen uit de nood. “Enkele ambulanciers kwamen vragen of de kinderen hier terecht konden. In dergelijke noodsituaties zeg je natuurlijk ‘ja’”, aldus Dieter Craeymeersch van de interieurzaak.

Enkele meubels werden onmiddellijk verschoven zodat de kinderen onder andere op een tapijt terecht konden. “Alles ging zo snel. Op enkele minuten tijd was iedereen geëvacueerd en waren we even meer een kinderopvang dan een interieurzaak. Het belangrijkste was dat de kinderen hier konden schuilen”, aldus Dieter. Ondertussen werd in de kinderopvang duidelijk dat er weinig aan de hand was. De brandweer moest niet blussen waardoor de kinderen al snel terug konden naar hun vertrouwde stek. “De kinderen zijn hier een groot halfuur over de vloer geweest.”

Vertrouwen

Na het voorval verwittigden de medewerkers onmiddellijk de ouders. “Het was opvallend hoe kalm de ouders reageerden. Het deed deugd om te voelen dat ze veel vertrouwen in ons hebben”, aldus Decat, verantwoordelijke van de Baby-Belle kinderopvang in de Westlaan. Bij Baby-Belle is men opgelucht dat alles goed is verlopen. “We zijn voorbereid op dergelijke situaties. Alle kinderen waren heel snel uit de kinderopvang. De medewerkers waren op elkaar afgestemd. Dit was een heel goede oefening”, aldus pedagogisch coach Jolien Vanden Broecke.

Bij Baby-Belle zijn ze ook dankbaar dat de kinderen terecht konden in de interieurzaak. Vrijdagochtend maakten enkele medewerkers samen met enkele kinderen opnieuw de oversteek. “Vandaag de dag is niet alles meer zo evident. We willen hen dan ook graag tonen hoeveel dit voor ons betekend heeft”, aldus Jolien. De kinderen knutselden samen een grote, mooie lamp, helemaal passend in een interieurzaak. Daarnaast overhandigden de medewerkers ook een mand vol lekkernijen. “Dit hoefde eigenlijk totaal niet, de ‘grote merci’ die we vorige week al kregen was voor ons meer dan voldoende”, aldus Dieter. Voor hij en zijn team is het echter niet de eerste verrassing na het voorval. Ook één van de ouders van de kinderen uit Baby-Belle ging er al langs met een geschenkje.