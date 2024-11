Zeventigtal kinderen geëvacueerd uit kinderopvang in Roeselare na probleem met microgolfoven

Een zeventigtal baby’s en peuters werd dinsdag kort voor de middag geëvacueerd uit kinderopvang Baby-Belle langs de Westlaan in Roeselare. Daar was even voordien het brandalarm afgegaan na een probleem met de microgolfoven.

De meeste van de ruim zeventig aanwezige kinderen hadden net gegeten toen dinsdag omstreeks 11.30 uur het brandalarm in de kinderopvang afging. “Aan de basis lag een probleem met de microgolfoven. We startten onmiddellijk de procedure bij dergelijke voorvallen op”, aldous Ouarda Abdouni, zaakvoerster van Baby-Belle.

De kinderen werden onmiddellijk naar buiten gebracht. “Naast de kinderopvang is er een afdak, maar doordat het net ook regende en koud was, werd er naar een andere plek gezocht voor de kinderen”, aldus brandweerofficier Peter Vangierdegom. De brandweer was inmiddels toegesneld en moest uiteindelijk niet blussen. De microgolfoven werd naar buiten gebracht.

Even naar de overkant

Ondertussen waren de begeleiders van de kinderopvang volop in de weer met de kinderen naar een warme en veilige plek te brengen. Er werd gekozen voor Het Woonidee – Vuur en en Interieur, langs de overkant van de Westlaan. Terwijl een verkeersagent het verkeer even omleidde, konden de kinderen veilig oversteken. Onder andere de brandweer hielp met de bedjes, met daarin verschillende kinderen, aan de overkant van de Roeselaarse kleine ring te brengen. De grote verliep vlot.

Goede oefening

De kinderopvang bracht onmiddellijk alle ouders op de hoogte. “Eerst via sociale media, daarna persoonlijk. Voor ons is dit een goede oefening geweest”, aldus Ouarda. De kinderen konden al snel terug naar de kinderopvang. “Ik denk dat ze goed zullen slapen.”