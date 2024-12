KIJK. Nathan (19) rijdt met bijna 100 meter kerstlichtjes op zijn wagen: “Extra sfeer tijdens de feestdagen”

Nathan Vantomme heeft zijn Volkswagen Polo 6R versierd met bijna 100 meter kerstlichtjes. “Om wat extra sfeer en warmte te brengen tijdens de feestdagen. Ik kreeg al veel positieve reacties”, zegt Nathan. Op 20 december rijdt hij mee met de Intrede van de Kerstman.

(Lees verder onder de video)



Nathan Vantomme (19) uit Harelbeke nam enkele dagen geleden een bijzonder initiatief: hij versierde namelijk zijn Volkswagen Polo 6R met enkele tientallen meter groene, rode, blauwe en gele kerstlichtjes. “Mijn bedoeling is wat extra sfeer en warmte te brengen tijdens de komende kerst- en nieuwjaarsdagen, dit naast de mooie kerstversiering in onze stad. Mijn klein creatieve project trok al veel aandacht van voorbijgangers, die enthousiast foto’s maken en hun bewondering delen. De voorbije dagen heeft dit al veel positieve reacties opgeleverd in onze stad. Het is fijn om te zien hoe zo’n eenvoudig idee zoveel keer een glimlach kan opwekken”, glundert Nathan, die op zondag 22 december uitgenodigd is om mee te rijden met de karavaan tijdens de Intrede van de Kerstman in Harelbeke, een rit van Stasegemdorp tot Hulstedorp. “Mijn kerstauto zal op die parade een blikvanger zijn”, zeggen de organisatoren van team harelbeke.

Passie voor snelle sportwagens

Nathan geniet een opleiding Informatica aan Vives Kortrijk en werkt aan zijn eigen bedrijf Devpulse. “Ik ontwerp onder meer gepersonaliseerde webshops en websites voor particulieren, handelszaken en firma’s, op maat gemaakt met een innovatief design”, duidt Nathan, die onder meer de nieuwe website maakte van Restaurant ’t Anker in Harelbeke.

“Het is fijn om te zien hoe zo’n eenvoudig idee zo vaak een glimlach kan opwekken”

Naast het werken aan zijn bedrijf houdt Nathan van lopen en van snelle wagens. “Ik ga graag lopen, dat ontspant en is goed voor de fysiek, en ik heb eigenlijk een grote passie – grote liefde zeg maar – voor mooie snelle sportwagens en alles wat met auto’s te maken heeft. Ik houd ook van tunen, het opzetten van wagens. Ik heb mijn eigen wagen getuned samen met mijn broer en daar horen nu ook die 100 meter kerstlichtjes bij. Om helemaal in de sfeer te komen van de nakende eindejaarperiode met Kerstmis op kop. Het tunen met kerstlichtjes is een trend die uit Amerika komt.”

Opmerkelijk detail: Nathan kreeg al een politiecontrole, maar zonder erg: “Ik mag rondrijden zolang ik binnen de bebouwde kom blijf”, besluit Nathan.