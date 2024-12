KIJK – Kerst-Tesla van Robert (37) is publiekstrekker op kerstmarkt van Gullegem: “Het maakt mensen gelukkig”

De kerstshow Tesla wordt de publiekstrekker van de kerstmarkt in de Koningin Fabiolastraat in Gullegem, die zaterdag 14 december voor de derde keer plaatsvindt. De wagen van Robert Wierdsma hangt vol flikkerende kerstlichtjes. Via ingenieuze programmatie bewegen de lichten, spiegels en deuren van de Tesla op het ritme van kerstmuziek.

De liefde bracht Robert Wierdsma (37) 14 jaar geleden van Utrecht naar Gullegem. Het kostte hem geen enkele moeite om zich te integreren: de Gullegemnaren hebben de sympathieke Nederlander in de armen gesloten. Alvast bij Sven en Nellie van café ’t Pleintje is hij kind aan huis.

Dartsclub

Robert is de voorzitter van dartsclub ‘De Sympathisanten’ van ’t Pleintje, een bloeiende vereniging die 40 leden telt. Toen de vraag van Sven en Nellie kwam om de kerstmarkt te ondersteunen, zette de club zijn volle schouders onder dit initiatief. “Drie jaar geleden hadden we het idee om op het op pleintje ‘een kerstmarktje’ te organiseren”, vertelt Sven van ‘t Pleintje. “Al snel bleek het te gaan om een uit de kluiten gewassen kerstmarkt. Met 50 kraampjes moesten we zelfs de straat afzetten. En ieder jaar wordt de kerstmarkt ietsje groter en komt er meer volk op af. Dankzij de Tesla kerstshow wordt het dit jaar wellicht nog drukker.”

“Ik ben een gadgetfreak en kon zelfs een hele lichtshow programmeren”

Robert schafte zich een jaar terug een Tesla aan, omwille van duurzaamheid. Vanuit zijn job als facility manager promoot hij een CO2-neutrale aanpak en dus zette hij de benzinewagen aan de kant.

Blije gezichten

Na het bekijken van een TikTokfilmpje kreeg Robert het idee om zijn Tesla te pimpen met kerstlampjes. “Dat zou een goede marketingstunt zijn voor de kerstmarkt”, bedacht Robert. “Ik ben een gadgetfreak. Na even zoeken vond ik hoe ik nog een stapje verder kon gaan. Op het ritme van kerstmuziek die afspeelt op de muziekinstallatie van de wagen, programmeerde ik een heuse lichtshow. De koplampen flikkeren, spiegels en portieren gaan open en dicht en de koffer beweegt mee op het ritme van de muziek. Het is vrij makkelijk te programmeren.”

Een bijzonder spektakel waarop de aanwezigen zich tijdens de kerstmarkt zullen vergapen. Dat staat vast. De Tesla staat op zaterdag 14 december opgesteld op het pleintje. De totale show duurt 33 minuten, maar die heeft Robert in acht stukken opgedeeld. Ieder uur wordt daarvan een stukje afgespeeld. Tijdens de show zal het publiek op afstand moeten blijven, de camera’s van de Tesla mogen geen beweging registreren of de show wordt onderbroken.



Ondertussen rijdt de Tesla al een tijdje opgetuigd rond. “De Tesla hangt vol kerstlichtjes die we met speciale plakband bevestigden”, zegt partner Barbara Decorte. “We waren met zijn twee gedurende vier uur bezig om die aan te brengen. Overal waar we komen, vragen ze ons om de lichtjes aan te steken. De kinderen komen dichterbij en je ziet een bewonderende glimlach verschijnen op hun gezicht. Het maakt de mensen gelukkig!”

Foute kersttrui-verkiezing

De kerstmarkt start zaterdag om 16 uur. 65 kraampjes staan opgesteld in de Koningin Fabiolastraat die voor dat doel is afgezet. Er zijn lokale verenigingen zoals KSA De Grietjes die weer de grime verzorgen. Maar ook bedrijven hebben er een kraampje.

De kerstmarkt groeit ieder jaar, dankzij de inzet van velen. “In totaal komen er 350 meter lichtjes langs het parcours, naast heel wat uplighters. Op het pleintje schittert de kerstverlichting tussen de bomen.

De Thierry’s zorgen voor de muzikale omlijsting tussen 19.30 en 21.30 uur”, vertelt Sven. “We organiseren ieder jaar wel iets nieuws. Dit jaar is er een photobooth waar je je eigen foute kerstrui kan presenteren. Een onafhankelijke jury zal die beoordelen, er zijn mooie prijzen zowel voor wie individueel poseert als in groep. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bezoekers in kersttenue komen opdagen.”