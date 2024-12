KIJK Honden van Gisele uit Wevelgem die kiest voor euthanasie voelen zich thuis bij nieuwe baasje

Lily en Boi, twee honden van Gisele Modaert (67) uit Wevelgem, die euthanasie wil door een ongeneeslijke longaandoening, voelen zich thuis bij hun nieuwe baasje in Westerlo. Vorige week lanceerde Gisele nog een oproep dat ze op zoek was naar een nieuwe thuis voor hen zodat ze in alle rust kon sterven. “Je ziet dat ze nog wat verlegen zijn en hun weg zoeken, maar ze komen langzaamaan los hier in het bos”, vertelt nieuw baasje Heidi.

Donderdag lanceerde Gisele Modaert (67) uit Wevelgem een hartverscheurende oproep. Ze was op zoek naar een nieuwe thuis voor haar twee hondjes, omdat ze euthanasie wil plegen door een ongeneeslijke longaandoening. Heidi uit Westerlo in Antwerpen nam onmiddellijk contact op met Gisele en ging vrijdag al langs voor een eerste ontmoeing

“Gisele zag hoe vlug ze zich op hun gemak voelden bij mij. Boi kwam op het einde al bij mij liggen en ook tussen Gisele en ik was er een klik. Ze wist ook dat ik al veel ervaring heb met schuwe honden, dus voor haar voelde het helemaal goed dat ik Lily en Boi zou adopteren”, vertelt Heidi.

Ravotten in de bossen

Zaterdag mocht Heidi de twee honden dan ophalen. “Toen ik binnenstapte in de gang herkenden de honden mijn stem en hoorde ik ze al. Gisele was bezorgd dat vooral Boi, die vroeger nog mishandeld werd, nerveus zou zijn. Want hij is nooit veel verder geweest dan de gang en de tuin bij haar. Maar op de terugweg in de auto was hij al rustig in slaap gevallen naast zijn zus. Ik heb Gisele daarvan een filmpje gestuurd en het ontroerde haar zeer hard.”



Ondertussen gaat het heel erg goed met de beide honden. “De eerste verkenning in de bossen was voor hen wat wennen. In het begin stond Boi heel lang dicht tegen mijn benen aangeleund. Het is prachtig om te zien hoe hard hij mij vertrouwt. Lily haar neus, die maakt ondertussen overuren. En nu begint Boi ook af en toe spurtjes te trekken.”

“Het is prachtig om te zien hoe Boi mij vertrouwt”

“Gisele is een grote dierenvriend en voor altijd de echte mama van Boi en Lily, dus ik had haar voorgesteld om nog eens langs te gaan met de honden. Maar dat wilde ze niet. ‘Liever de korte pijn’, zei ze. Ik heb haar wel al een aantal foto’s en video’s bezorgd en een mooie tekst geschreven gericht aan de lieve en dappere vrouw, die ze is”, vertelt Heidi vol bewondering.

“Gisele is een lieve en dappere vrouw, het is heel sterk hoe ze bewust voor het afscheid kiest”

“Ze is moreel heel sterk nu ze binnenkort bewust afscheid gaat nemen van al haar geliefden om bij Janneke Maan te gaan wonen. Ik heb haar beloofd dat ik na haar keuze elke avond samen met Boy en Lily zal zoeken naar de mooiste en meest oogverblindende ster aan de hemel. Ze heeft mij haar hart en vertrouwen geschonken en dat is het mooiste wat je kan krijgen.”

Kennismaking met de roedel

Heidi vangt al 17 jaar oudere en zieke honden op. “Sommige hebben niet meer lang te leven, andere zijn er dan weer fysiek erg aan toe met een gebroken rug, heup, kaak of voorpootjes”, gaat Heidi verder. “De dierenarts belt me soms op als hij een hond heeft, die ik dan kan verzorgen voor de laatste weken van hun leven. Nu vang ik ook een hond op, waarvan de ogen uitgestoken werden. Ik doe er alles aan om ze een goed leven te geven.”

“Lily en Boi zijn sociale hondjes, maar de kennismaking met de andere zal ik rustig aan doen”

“Voorlopig houd ik Boi en Lily nog even apart. Het is al veel voor hen om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw baasje voor ze aan nieuwe honden moeten wennen. Het zijn sociale hondjes, maar je moet het rustig aanpakken. Lily zal waarschijnlijk binnenkort al kunnen kennismaken met een van de andere honden. Ik twijfel er niet aan dat het goedkomt met hen”, besluit Heidi.