Hondjes van terminale Gisele vinden nieuwe warme thuis in bos in Westerlo: “Had meteen een klik met hen”

Donderdag lanceerde Gisele Modaert (67) uit Wevelgem een hartverscheurende oproep. Wie wilde haar twee hondjes adopteren voor ze stierf aan een ongeneeslijke longaandoening? Diezelfde dag was de oplossing gevonden. Een vrouw uit Westerlo die al enkele hondjes opvangt, schenkt Boy en Lily vanaf zaterdag een nieuw warm nest.

“Iemand stuurde me het artikel door. Ik las de titel en ik wist genoeg”, vertelt H.S. uit Westerlo. Donderdagmiddag las ze de oproep van de Wevelgemse Gisele Modaert. De 67-jarige vrouw lijdt aan COPD, een chronische longaandoening die haar de adem ontneemt. De euthanasie is aangevraagd, maar ze wil die pas uitvoeren als ze een nieuwe thuis had voor haar twee hondjes Boy en Lily.

Haar hartverscheurende wens werd massaal gedeeld en kwam zo ook bij S. “Normaal vang ik enkel hele oude, zieke of gehandicapte honden op, maar toen ik Giseles verhaal las, moest ik niet langer nadenken”, vertelt ze.

H.S. heeft al jarenlang een asiel waar ze hondjes opvangt. “Ik verhuisde een drietal maanden geleden naar Westerlo. Mijn huis staat in een bos van 30 are dat helemaal omheind is. Ze zullen hier vrij kunnen rondlopen, samen met de andere hondjes die ik hier al heb. Zo kunnen ze ook samenblijven.”

Ook Gisele was snel overtuigd toen ze een filmpje van het domein ontving, met de vraag of de hondjes daar gelukkig zouden zijn. Donderdag nog sprong S. in haar auto om na anderhalf uur in Wevelgem Boy en Lily te ontmoeten. Niet evident, want ook Gisele zei al dat beide hondjes erg schuw waren. Ze haalde Boy en Lily, een kruising tussen een Springer Spaniel en Podenco, uit een asiel in Spanje, nadat ze zwaar mishandeld waren.

Adoptie

Die schuwheid lieten ze bij S. al snel varen. “Zelfs Gisele was onder de indruk. Boy blijft normaal altijd in de zetel zitten bij bezoek, bij mij kwam hij na een tijdje al kusjes geven”, klinkt het. “Toen ik wegging, draaide hij rondjes rond mij. Heel bijzonder.”

De adoptie was zo snel beklonken. Zaterdagavond mogen ze mee naar huis met H.S., die liever anoniem blijft. Het enthousiasme is duidelijk zelfs via de telefoon. “Ik verlang echt om ze zondagmorgen los te laten in de natuur”, klinkt het. Een nieuwe warme thuis, maar H.S. wilde de hondjes niet zomaar meenemen. “Ik stelde voor dat vanaf ze ze nog eens wou zien, ze maar moest sturen. Maar dat weigerde ze. De korte pijn.”

Het zal een emotioneel afscheid worden voor Gisele. Voor haar was het haar laatste wens. “Maandag is het mijn verjaardag en word ik 68. Dit is het mooiste verjaardagscadeau dat ik me kan wensen. Ze zijn mijn alles en ik wil gewoon dat ze het goed stellen.” (JDW)