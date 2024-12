KIJK Honden van Gisele uit Wevelgem die euthanasie wil plegen voelen zich thuis bij nieuw baasje

Lily en Boy, twee honden van Gisele Modaert (67) uit Wevelgem, die euthanasie wil door een ongeneeslijke longaandoening, voelen zich thuis bij hun nieuw baasje in Westerlo. Vorige week lanceerde Gisele nog een oproep dat ze op zoek was naar een nieuwe thuis voor hen zodat ze in alle rust kon sterven. “Je ziet dat ze nog wat verlegen zijn en hun weg zoeken, maar ze komen langzaamaan los hier in het bos”, vertelt nieuw baasje Heidi.

Donderdag lanceerde Gisele Modaert (67) uit Wevelgem een hartverscheurende oproep. Ze was op zoek naar een nieuwe thuis voor haar twee hondjes, omdat ze euthanasie wil plegen door een ongeneeslijke longaandoening. Heidi uit Westerlo in Antwerpen nam onmiddellijk contact op met Gisele en ging vrijdag al langs voor een eerste bezoekje.

“Gisele zag hoe vlug ze zich op hun gemak voelden bij mij. Ze wist ook dat ik al veel ervaring heb met schuwe honden en tussen ons zelf was er ook een klik. Dus voor haar voelde het helemaal goed dat ik Lily en Boy zou adopteren”, vertelt Heidi.

Ravotten in de bossen

Zaterdag mocht Heidi de twee honden dan ophalen. “Gisele was bezorgd dat vooral Boi, die vroeger nog mishandeld werd, nerveus zou zijn. Want hij is nooit veel verder geweest dan de gang en de tuin bij haar. Maar op de terugweg in de auto was hij al rustig in slaap gevallen naast zijn zus. Ik heb Gisele daarvan een filmpje gestuurd en het ontroerde haar zeer hard.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ondertussen gaat het goed met de beide honden. “De eerste verkenning in de bossen was voor hen wat wennen. Maar nu begint Boi ook af en toe spurtjes te trekken. Lily haar neus, die maakt ondertussen overuren. In het begin stond Boi heel lang dicht tegen mij aangeleund. Het is prachtig om te zien hoe hij mij vertrouwt.”

“Het is prachtig om te zien hoe Boi mij vertrouwt”

“Ik vang meerdere honden op, die er slecht aan toe zijn. Sommige hebben waarschijnlijk niet meer lang te leven, hebben een gebroken rug, zijn blind enzovoort. Voorlopig houd ik Boy en Lily nog apart. Hier kunnen ze eerst wennen aan hun nieuwe omgeving voor ze moeten wennen aan andere honden”, besluit Heidi.