Kerstloop voor het goede doel in Brugge… op sinterklaasdag

Op sinterklaasdag (!) 6 december vanaf 19.30 uur vindt de dertiende Brugse kerstloop plaats. Start en aankomst zijn op ‘t Zand. Vorig jaar waren er 5.000 deelnemers. Benieuwd of vrijdagavond dit record zal sneuvelen. Voor elke deelnemer schenken de organisatoren 1 euro aan De Warmste Week.

Er zijn twee wedstrijden voorzien: een over 6 km en een over 10 km. De start is afzonderlijk om veiligheidsredenen, de deelnemers aan het langere parcours starten om 20.15. De loopkoers doorkruist het feestelijk verlichte stadscentrum, de deelnemers worden vergast op sfeervolle muziek.

De Warmste Week

De deelnemers kunnen gebruik maken van kleedkamers in de stadshallen op de Markt, op 600 meter van de startplaats. Het secretariaat is gevestigd op de eerste verdieping en is vanaf 16 uur geopend. Deelnemers kunnen er hun bagage in bewaring afgeven tot na de wedstrijd.

De inschrijvingsprijs bedraagt 18 euro. Net als vorig jaar schenken de organisatoren 1 euro per deelnemers aan De Warmste Week.

Parcours

Het parcours loopt als volgt: ’t Zand, Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt, Wollestraat, Oude Burg, Mariastraat, Gruuthusestraat, Dijver, Eekhoutstraat , Garenmarkt, Nieuwe Gentweg, Schaarstraat, Minderbroedersstraat, Freren Fonteinstraat, Braambergstraat, Vismarkt, Steenhouwersdijk, Meestraat, Hoogstraat, Burg, Breidelstraat, Markt, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, ’t Zand.

Voor de 10 km worden ook Simon Stevinplein, Mariastraat, Pijpersstraat, Heilige-Geeststraat, Goezeputstraat, Oostmeers, Sint-Jan in de Meers, Westmeers, Eiland, Oostmeers, Begijnenvest, Begijnhof, Walplein en Katelijnestraat aangedaan.

Verkeersvrij

Alle straten van het parcours worden verkeersvrij gemaakt vanaf uur tot na de passage van de laatste loper. Op de Vrijdagmarkt is al vanaf 18.30 uur geen verkeer toegelaten tot het einde van de wedstrijd. De bussen van De Lijn volgen een aangepast traject wanneer de straten zijn afgesloten. Voor meer info over de dienstverlening kunt u terecht op www.delijn.be of 070 220 200.

Meer info over de Kerstloop via www.lopenvoorhetgoededoel.be