Ivan Degrieck, de man achter de kerstloop: “Ik ken iedereen en weet wat de deelnemers wensen”

De Kerstloop op vrijdag 6 december in Brugge is aan de 13de editie toe. Opnieuw voor het goede doel. Een daarvan is De Warmste Week. “We hebben dit jaar massaal veel inschrijvingen: groepen, scholen en bedrijven. Het aantal lopers ligt twintig tot dertig procent hoger dan vorig jaar en dat was op één na de recordeditie”, glundert organisator Ivan Degrieck.

In 2011 was er de eerste editie van de Kerstloop?

“Ik had voordien al acht keer de Midzomerrun georganiseerd. De opbrengst van die zomerloop ging integraal naar SOS Kinderdorpen. De eerste jaren was dit samen met Kim Gevaert. De kerstloop erbij organiseren, werd op den duur te moeilijk.”

Nu vind je een dergelijke kerstlopen in alle uithoeken van het land?

“Misschien ben ik wel de pionier. Omdat mijn wedstrijden vanaf de eerste keer volledig in het teken van een goed doel stonden. Toen ik begon, was er de Kerstcorrida in Deerlijk, die er nu nog altijd is. Alsook een kerstloop in Gent die net als in Antwerpen ondertussen verdwenen is. Brussel en Tielt zijn kleinschalig geworden. Ik ben blij dat ik reeds na drie jaar de grootste organisatie in ons land werd en dat nog altijd ben.”

Steekt er een geheim achter het succes?

“Ik ben zelf atleet geweest. Zit al heel lang in dat wereldje. Ik ken iedereen en weet wat een deelnemer wenst. Mijn beste afstand als atleet overigens was de halve marathon, met 1 u. 04 als persoonlijke besttijd. Maar mijn beste plaatsen behaalde ik in het berglopen, mede door mijn gewicht op dat moment en doordat ik zeer goed kon klimmen. Op dat niveau is er nog geen andere Belg erin geslaagd dergelijke prestaties neer te zetten. Ik liep om wereldkampioen te worden.”

De Kerstloop is dit jaar gepland op Sinterklaasdag?

“Dit is nog gebeurd. Drie, vier jaar geleden. Ik had toen het gevoel dat ik veel jonge gezinnen met kinderen had verloren omdat het Sinterklaas was. Dat blijkt dit jaar niet het geval. Ik ben elf maanden met de organisatie bezig. Vanaf september komt er druk op. In de week ervoor word je geleefd, maar ik kan mij dan wel onder controle houden.”

Zelf heb je nooit meegelopen?

“Dat is uitgesloten. Alleen in het coronajaar, toen er slechts 300 lopers mochten deelnemen en niet konden samenlopen, heb ik het wel gedaan. Zelfs twee keer. Het ging toen eenmalig om een organisatie over twee dagen. Ik moest voor die editie 10.000 mondmaskers bestellen. Een borstnummer koste toen zo’n 2,5 euro. Ik had die in het begin van het jaar besteld. En dan kwam corona en moest ik met 4.000 nummers naar het containerpark. Dat was bijzonder zuur. Het jaar nadien was het nog niet volledig hersteld en volgde opnieuw een financiële kater. Ook al had ik veel verlies en startte ik vanaf nul, ik bleef in die twee jaar aan de goede doelen schenken.”

Bij zo’n organisatie is er soms een keerzijde van de medaille?

“Tijdens afbraakwerken is er eens schade aangericht aan de Halletoren. Dat heeft mij veel geld gekost. Sindsdien ben ik tegenover mijn medewerkers bijzonder voorzichtig. Omdat het om een ongeval door vermoeidheid ging, probeer ik dat nu absoluut te vermijden. Ik ga met nieuwe mensen ‘s nachts aan de slag. De anderen stuur ik naar huis.”

Dit jaar is de Kerstloop er deels voor De Warmste Week?

“Vorig jaar heb ik hen samen met de burgemeester 4.800 euro geschonken. Mijn doelstelling is om dit jaar beter te doen. We gaan daar gemakkelijk in slagen, zonder het engagement met de andere goede doelen die er zijn te verwaarlozen. Ook hen blijf ik steunen. Vorig jaar waren we met De Warmste Week inbegrepen goed voor 15.000 euro en ik ben daar fier op.”

Je gaat dit jaar na 2016 voor een recordeditie?

“Absoluut. De start en de aankomst op ‘t Zand zijn wel van plaats gewisseld. Dit heeft te maken met De Warmste Week. Vorig jaar stropte het aan de start en ik kon daar niet mee om.”

Heb je nog een persoonlijke ambitie?

“Gezond blijven. Ik word volgend jaar 65. Meer dan 30 jaar ben ik al aan het organiseren. Mijn ambitie was toen ik begon een WK in elkaar steken. Ik heb dat gedaan. Hoger zal ik niet geraken en ik weet niet hoe lang ik nog met de Kerstloop doorga. Het wordt heel moeilijk voor iemand alleen, maar ik doe het nog graag. Zolang dat er nog is, ik mij amuseer en vooral centen kan schenken aan de goede doelen. Want op dat moment ben ik twee uur van de wereld weg.” (ACR)