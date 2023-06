Kermismaandag opnieuw Feest van het Paard in Krombeke: “We kiezen volop om het een evenement te maken voor alle generaties”

Op kermismaandag 19 juni wordt Krombeke dan ook opnieuw even het centrum van de Westhoek voor de ondertussen 109de editie van het Feest van het Paard. “Ook dit jaar presenteert de vzw Folkloristische Paardenkoersen Krombeke opnieuw een rijk gevuld en divers programma. De weergoden zijn zich duidelijk stevig aan het opwarmen waardoor de omstandigheden gunstig zijn om er opnieuw een waar volksfeest van te maken”, aldus voorzitter Marnix Lemahieu.

Het programma bouwt verder op de succesvolle editie van vorig jaar. “Toen werd beslist om het volledig programma te organiseren op de koersweide nabij het dorp waar een feesttent beschutting kan bieden voor het (te) goede weer of een plotse onweersbui. Na de paardenkoersen zetten we er ook het volksfeest verder met coverband en dj.”

Koersweide

Om 17 uur starten de eerste vijf paardenkoersen op de koersweide, in samenwerking met de vzw Draf-en vluchtkoersen Vlaanderen uit Torhout. De winnaars van deze vijf reeksen nemen het later die avond om 20.30 uur op tegen elkaar in de grote finale. Om 19 uur start de Scurry Driving. Deze spectaculaire tweespan pony’s gaan met een duizelingwekkende snelheid (tot 65km/u!) langs een slalomparcours. Een achttal combinaties (menner en groom) uit West- en Oost-Vlaanderen nemen het tegen elkaar op. De samengetelde tijd van de twee reeksen zal duidelijk maken wie de snelste van de deelnemende combinaties zijn. Om 20 uur is er ook opnieuw de traditionele wedstrijd voor Belgische boerenpaarden waarna om 21.15 uur ook de 14de Grote Steeple op het programma staat.

Op de foto zien we Pieter Lemmens, Geert Dequeker, Pieter Top, Martine Devooght, Ben Desmyter, Frederik Douchy en voorzitter Marnix Lemahieu. Deze groep zet zijn schouders onder het Feest van het Paard. © gf

Interactieve kinderanimatie

“Uiteraard kan voor onze jongste generatie ook de interactieve kinderanimatie op de koersweide niet ontbreken. “Met de zelfgemaakte Buffalo Bill draaimolen kiezen we volop om van het Feest van het Paard naar de toekomst een evenement te maken voor alle generaties, ook voor de allerkleinsten”, aldus voorzitter Marnix Lemahieu.

“Ondertussen kijken we ook uit naar de jubileumeditie in 2024 waarbij we opnieuw enkele nieuwe elementen zullen opnemen in het programma”

“Eenmaal opgewarmd starten we vanaf 21.30 uur ook het muzikale programma in en rond de feesttent op de koersweide. Coverband Crystal Moon – die na 25 jaar bezig zijn aan hun afscheidstournee – opent er de muzikale avond om wat later af te sluiten met djMatthias. Het programma op de koersweide eindigt om 2 uur, maar wie er dan nog niet genoeg van heeft, kan voor de afterparty terecht bij Sofie en Steven in hun pop-up bar in Het Hof van Vlaanderen.”

Rijke traditie

“Met de ondertussen 109de editie van het Feest van het Paard zetten we de rijke traditie in Krombeke ook dit jaar verder. Ondertussen kijken we stilaan ook uit naar de jubileumeditie volgend jaar waarbij we opnieuw enkele nieuwe elementen zullen opnemen in het programma om het 110-jarig bestaan extra in de verf te zetten. Maar dat is uiteraard voor volgend jaar. Nu kijken we met de organiserende ploeg alvast reikhalzend uit naar kermismaandag 19 juni en hopen heel veel mensen te mogen verwelkomen op het volksfeest. De toegang is zoals steeds alvast volledig gratis”, besluit Marnix, namens het organiserend comité met Martine Devooght, Ben Desmyter, Pieter Top, Geert Dequeker, Marnix Lemahieu, Frederik Douchy, Elien Top en Pieter Lemmens.