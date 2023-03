Kemmelnaar Philippe Vercoutter stoort zich aan de vele infoborden aan verkeerspalen: “Dit begint echt een plaag te worden”

Nu het toeristisch seizoen in Heuvelland zo goed als in de startblokken staat, verbaasde Philippe Vercoutter, zaakvoerder van de Kemmelse Hostellerie en ook amateurfotograaf, zich erover hoeveel borden er wel niet hangen aan verkeerspalen om de toeristen de weg te wijzen. “Op één kruispunt telde ik liefst 18 verkeerstekens, straatnaamplaten en wegwijzers.”

Als fotograaf stoort Philippe Vercoutter zich aan dit overaanbod. “Vele attracties worden fotografisch waardeloos doordat verkeerstekens en wegwijzers voor allerlei routes zijn aangebracht. Zelfs één paal delen, waar dan alle tekens op worden aangebracht, is er soms te veel aan. Als je er wat op let, begint dit een plaag te worden. Er zou eigenlijk ook een soort van schoonmaak- of onderhoudsprogramma mogen komen voor die plakkaten en hun palen: ze opnieuw rechtzetten, kijken of ze nog nodig zijn, ze nog proper zijn. Sommige verkeerstekens hangen er al zodanig lang dat men zelfs niet meer kan zien wat er op staat. Ze zijn totaal gebleekt door de zon. Gelukkig zijn er een paar mensen hier al gedeeltelijk mee bezig, voor wandelroutes en fietsroutes bijvoorbeeld. En dat is heel zinvol én verdienstelijk werk.”

Knooppunten

In Heuvelland worden zowel wandel- als fietsroutes permanent bewegwijzerd. Het gaat over het wandelnetwerk aan de hand van knooppunten. Daar wordt nu een uitbreiding voorzien in Wijtschate en Wulvergem met dus nieuwe bewegwijzering. Voor de fietsroutes is het aanbod nog wat indrukwekkender met naast de knooppunten ook de icoonroutes van Toerisme Vlaanderen: de Vlaanderenroute en de Heuvelroute. De provincie West-Vlaanderen voegt daar de Gent-Wevelgem-route aan toe, samen met de Heuvellandroute tot voorheen de West-Vlaamse Bergenroute. Dit voorjaar wordt daar ook de Frank Vandenbroucke-fietsroute aan toegevoegd.

“Deze wordt echter niet bewegwijzerd”, vertelt schepen Bart Vanacker. “Het voormalig trainingsparcours van VDB is voornamelijk bestemd voor de sportieve fietser en die rijdt op gps. De VDB-route kan dus gedownload worden van onze website.”

Nog dit voorjaar wordt een nieuwe overzichtskaart met de wandel- en fietsroutes uitgebracht. “Op die kaart worden de themaroutes zoals bijvoorbeeld de Geuzenwandelroute of de Heuvellandroute aangeduid met knooppunten zodat de bewegwijzeringsborden voor die specifieke routes kunnen verdwijnen in de toekomst”, besluit de schepen.