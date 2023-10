Katrien Braekeveldt wint elektrische fiets tijdens Mennefeesten

Marc Tack uit de Gentstraat is een trouwe fan van de Mennefeesten. Hij is al zo’n 20 jaar sponsor en schenkt telkens één of meerdere fietsen weg. Ook dit jaar had hij als hoofdprijs een elektrische fiets ter beschikking gesteld. Katrien Braekeveldt uit de Bruggestraat bleek tijdens de tombola de gelukkige eigenares van het winnende nummer en kon meteen met haar gloednieuwe fiets naar huis bollen. Ondertussen staat er al 335 kilometer op de teller. Natuurlijk mocht een officiële overhandiging niet ontbreken. Op de foto zie je Marc Verstraete, Marc Tack, Johny Demeestere, winnares Katrien Braekeveldt, David Derammelaere en Mennevoorzitter Cedric De Backere. (Patrick D./foto FODI)

