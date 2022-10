Kasteel Blauwhuis wordt weekend van 8 en 9 oktober even een Tejo-huis

De kunst- en wijnproeverij Izovino staat in het teken van mentaal welzijn bij jongeren. Rotary Izegem wil de opbrengst immers gebruiken om een Tejo-huis in Izegem in het leven te roepen. Maar er komt ook kunst bij kijken en daarvoor vond men Flip Kowlier bereid als peter van het projet te fungeren.

Onder het motto ‘Haal kunst in huis voor het Tejo-huis’ werd een kunstproject opgezet, onder peterschap van de Izegemse Gentenaar Flip Kowlier. Curator Lisa Spillebeen sprak een aantal kunstenaars uit de regio aan om een werk te creëren onder het thema ‘hoofd/psyche’. Een 25-tal werken – waaronder werk van Kamagurka, José Vermeersch, Nick Ervinck, Tjok Dessauvage,… – zullen tentoongesteld worden en via een online-veiling kunnen aangekocht worden ten voordele van het Tejo-huis Izegem.

De deelnemende kunstenaars zijn Alexander Bossuyt, Eline Maes, Elke Desutter, Emilie Vercruysse, Geert Devos, Johan Clarysse, Joke Raes, José Vermeersch, Kamagurka, Katrien Pareit, Mieke Teirlinck, Nick Ervinck, Peter Van Ammel, Piet Petillion, Rik Vermeersch, Katrien Vanderlinden, Trui Chielens en Tjok Dessauvage.

Ook ‘koppen’ van leerlingen op de expo

Daarnaast is er het educatief project dat zich richtte tot de tweede graad van de Izegemse schoolgroepen Prizma en Campus Bellevue. De leerlingen konden onder begeleiding van de leerkracht plastische opvoeding een hoofd in gips artistiek te bewerken. Deze creatieve opdracht werd gekoppeld aan open gesprekken in klasverband over het thema.

Alle ‘koppen’ werden intussen verzameld en hieruit heeft Flip Kowlier intussen de zes werkjes uitgekozen die hem het meeste aanspreken. De makers ervan krijgen op zaterdag 8 oktober uit zijn handen een fijne prijs overhandigd: een all-in dagje Bellewaerde voor vijf personen.

Omdat de kwaliteit van de werken zo hoog lag werd besloten niet enkel de winnende werken tentoon te stellen, maar àlle ingeleverde creaties. Dit wordt dus een onderdeel van de HoofdZaak-tentoonstelling.

Peter Van Steen, voorzitter Rotaryclub Izegem: “Dit jaar krijgen kunst en het Tejo-huis de hoofdrol in Izovino 2022, maar het blijft natuurlijk ook die gezellige wijnproeverij waar men door aankoop van wijn alvast op een bijzonder aangename manier steun kan verlenen aan het project. De toegang is gratis en iedereen is welkom.”

Izovino in Kasteel Blauwhuis, zaterdag 8 ok,tober 13 tot 17 uur, zondag 9 oktober 10.30 tot 17 uur.