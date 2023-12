Stem Kim Mervillie tot Krak van Deerlijk

Kim Mervillie (36) is een van de grote trekkers van het Jagershof in Sint-Lodewijk. De nieuwe verkaveling werd door Radio 2 tot beste buurt van Vlaanderen verkozen. Het Jagershof is een actieve buurt met een eigen wandelclub die geregeld met allerlei activiteiten uitpakt waarbij ontmoeten en gezellig samenzijn een belangrijke rol spelen. Ook de kinderen kunnen er best met elkaar opschieten. “Ik heb dit helemaal niet zien aankomen, maar voel me wel vereerd. Ik vind een goede buur heel waardevol en zou me geen andere buren/buurt kunnen wensen. Ik hou er zelf van om mensen te helpen of aan het lachen te brengen. Daar haal ik veel voldoening uit.” (DRD)

Kim Mervillie is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

