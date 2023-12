Stem Jelle Lecluse tot Krak van Vleteren

De vrije tijd van zelfstandig elektricien Jelle Lecluse (33) is rijkelijk gevuld. Als lid van het feestcomité, bij De Lustige Trappers van Vleteren en De Pollepeltrappers van Reninge, én de mountainbikers van Woesten. Maandelijks organiseert hij samen met vrienden een dartstornooi in Woesten en als délégué staat hij vaak langs het voetbalplein. Regelmatig trekt hij met zijn kinderen Lander, Elisa en Luiz eropuit op zwerfvuil te ruimen. “Wij maken er een spelletje van. Om ter meest drankblikken van een bepaald merk, of per kleur, en bouwen er dan iets mee, nemen een foto die we dan posten op Facebook. Het is schrijnend wat de mensen langs de weg gooien.” (RVL)

Jelle Lecluse is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

