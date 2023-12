Stem Jef Vandierendonck tot Krak van Torhout

Jef Vandierendonck (75) woont met zijn vrouw Cecile Christiaen (76) in de Driekoningenstraat. Ze hebben drie kinderen Steven, Tinneke en Pieter en zes kleinkinderen. Jef is met pensioen. Hij heeft gewerkt bij Coditel, Electrabel en Telenet. Het leven in en om zaal De Biekorf op ‘zijn’ wijk Driekoningen vult een groot deel van zijn agenda. “Al zowat 45 jaar engageer ik me voor de wijk Driekoningen en de parochie Sint-Jozef Arbeider”, zegt hij. “Ik denk aan de bouw en de renovatie van De Biekorf, de schoolfeesten in de jaren zeventig en tachtig, de bouw van het jeugdlokaal Het Wespennest en de verfraaiing van onze mooie kerk. Het doel is om, samen met de vele vrijwilligers, van parochiezaal De Biekorf een echt ontmoetingshuis te maken.” (JS)

Jef Vandierendonck is genomineerd voor Krak van Torhout Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

