Stem Hanne Buysschaert tot Krak van Hooglede

Hanne Buysschaert (25) uit Gits is ergotherapeute in een woonzorgcentrum én brandweervrouw. Papa Jan is ook brandweerman in Gits. “Ik speelde al van kleins af met de gedachte om bij de brandweer te gaan, omdat ik graag mensen help. Toch heb ik beslist om eerst mijn studies af te werken. Drie jaar geleden deed ik mee aan de selectieproeven, daarna heb ik gesolliciteerd bij de zone Midwest. Afgelopen jaar heb ik mijn brevet behaald en nu ben ik bezig aan mijn stagejaar. Mijn eerste interventie zal ik nooit vergeten: in Sint-Henricus was een vrouw met haar auto in de gracht beland. De auto was behoorlijk toegetakeld, maar alles is goed afgelopen.” (EVG)

Hanne Buysschaert is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Hanne Buysschaert