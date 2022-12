Stem Yulia Düll Dursin tot Krak van Kortrijk

Yulia (18) danst al sinds haar zesde in competitie en kroonde zich in september in Zweden tot wereldkampioene Disco Dance, een titel die ze al sinds klein meisje hoopte te behalen door hard te trainen. Yulia haalde een gouden medaille in Disco Solo Adults 1A. Ze moest een choreografie uitvoeren van 1 minuut op een willekeurig liedje van 140 BPM (beats per minute) waarin ze haar techniek, sprongkracht en gevoel voor ritme bewijst. “Het was echt een ongelooflijk gevoel wanneer ze mijn naam afriepen als de nieuwe wereldkampioen in Disco Solo, dat zal ik nooit vergeten. Mijn droom werd werkelijkheid.” Op datzelfde kampioenschap behaalde Yulia eveneens een bronzen medaille in Disco Freestyle Adults. (MD)

Yulia Düll Dursin is genomineerd voor Krak van Kortrijk

