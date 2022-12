Stem Willy Vandevoorde tot Krak van De Panne

“Het is begonnen in 1992, met het duizendjarig bestaan van Adinkerke, met de stoet waaraan 120 reuzen uit België en Frankrijk meededen. Zo ben ik in het bestuur van het Feestcomité gerold”, zegt Willy Vandevoorde (74).

“Dat ondersteunt feesten zoals Sint-Maarten, carnaval, de bijeenkomst van onze Tsjechische Vrienden van Hlohovec, het (jeugd)voetbal, de kerststallentocht, Wereldlichtjesdag… Onze reuzen van De Panne maken 12 à 15 uitstappen per jaar. Ze zijn gemaakt uit papier-maché en versleten. Hopelijk is er budget om ze grondig te restaureren, want ze behoren tot het erfgoed van De Panne. En ik doe hier ook een oproep om nieuwe dragers te vinden!”

(MVO)