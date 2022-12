Stem Ward Pollet tot Krak van Pittem

Ward Pollet (80) stond in 1967 in Pittem mee aan de wieg van de tweede in België erkende jeugdclub ‘Topecom’, waar hij destijds Johan Verminnen en Sjef Vanuytsel wist naartoe te krijgen. Ward was ook twintig jaar voorzitter van de opstelprijskamp en de voordrachtwedstrijd van het Davidsfonds. Hij was medeoprichter van eerste Pittemse infoblaadje en is als corrector nog steeds lid van de redactieraad. Hij was 25 jaar voorzitter van het beheersorgaan van de bibliotheek, zong in diverse Pittemse koren en is sinds twee jaar de voorzitter van Samana. Als we hem vragen vanwaar hij zijn motivatie haalt, antwoordt hij meteen: “Ik heb altijd graag mee aan de kar getrokken.” (JG)

Ward Pollet is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

