Stem Tom Vanden Berghe tot Krak van Ruiselede

Tom Vanden Berghe (45) en zijn broer Wim voeren samen onderzoek naar kanker. Dit jaar ontdekten ze een nieuwe kankertherapie: roest-therapie.

Hun onderzoek kreeg nog een extra dimensie. Vier jaar geleden werd Tom gediagnosticeerd met chronische bloedkanker. “Ik ben vereerd met de nominatie”, aldus Tom. “Uiteraard moet ik beklemtonen dat dit te danken is aan hard werkende mensen in mijn labo. Ons onderzoek om kankers te laten wegroesten, gebeurt in samenwerkingen met internationale experts, alsook mijn broer Wim. Als West-Vlaming ploegde de boer verder en hopelijk kan ik ooit zeggen dat ons werk geleid heeft tot nieuwe kankertherapieën.” (RV)