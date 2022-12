Stem Niek Benoot tot Krak van Ieper

Toen de coronacrisis de toeristische sector in Ieper trof, bleef Niek Benoot (38) van Hooge Crater Museum steeds positief.

Onder zijn impuls kwam er meer samenwerking onder de toeristische ondernemers en met zoontjes Louis en Arthur als Hooge Boys wakkerde hij de interesse voor WO I aan bij jongeren. Dit jaar viel hij ook op als medeorganisator van De Langste Tafel, waarmee hij 800 gasten verwelkomde aan Dikkebusvijver. Toch komt zijn nominatie als een verrassing. “Op mijn jonge leeftijd is dat wel tof”, lacht Niek, die getrouwd is met Ilse Wateyne. “2022 was een goed jaar. Het was een langzame start, maar nu draait het op volle toeren. Onze inspanningen tijdens de coronacrisis hebben goed geloond. Never waste a good crisis.” (TOGH)