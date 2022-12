Stem Nastja Claessens tot Krak van Deerlijk

Nastja Claessens (18) schitterde met de nationale basketdames van de Belgian Cats tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië die met met 112-41 gewonnen werd. Het Deerlijkse baskettalent, aangesloten bij Basket Team ION Waregem (Top Division Women), scoorde in acht minuten 11 punten waaronder 3 driepunters. Bij Nastja Claessens valt de appel niet ver van de boom. “Ik treed in de voetsporen van mijn ouders. Mijn vader Frederic Claessens is nu trainer-coach bij ION Waregem, en mijn moeder Irina Medvedeva is een Turkmeense die hier jarenlang basketbal op hoog niveau speelde en ook de kleuren van de Belgian Cats verdedigde.” (DRD)

Nastja Claessens is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

