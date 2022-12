Stem Lance Alleweireld tot Krak van Heuvelland

Lance Alleweireld (17) woont in de Kemmelstraat in Kemmel met zijn ouders Xavier (47) en Virginie Demeulenaere (48). Lance lijdt aan de de ziekte van Duchenne (een spierziekte) en werkte dit jaar de Roeseltriatlon af met zijn oud-leraar Glenn Verholle. Dit jaar was er ook de Run for Lance in Wulvergem en Lance hoopt op nog meer uitdagingen met Glenn. “Glenn neemt me op sleeptouw en we willen in juni meedoen aan een trail in Dominiek Savio in Gits. Ik ben graag bezig met computers. Ik volg het voetbal, wielrennen en autosport op de voet. Mijn favorieten zijn Club Brugge, Mathieu Van der Poel en Thierry Neuville. Ik ben trouwens heel trots op deze nominatie!” (API)

Lance Alleweireld is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

