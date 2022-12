Stem Jan Van Brugghe tot Krak van Brugge

“Ik stel mij enkel kandidaat, als ons team het wenst. Want anders is dat teveel eer”, bekent Jan Van Brugghe (66), coördinator van Poverello.

Zeven jaar geleden nam deze gewezen leraar van de Frères de fakkel over van zuster Cécile, die Poverello Brugge 35 jaar geleden gesticht heeft. Sindsdien leidt hij een ploeg van 45 vrijwilligers, die elk één of twee keer per week een middagmaal bereiden voor kwetsbare Bruggelingen. “Onze klanten moeten 1 euro betalen voor een warme maaltijd. Ik zie veel financiële maar ook veel sociale armoede. Er komen hier immers veel eenzame bejaarden die de warmte en het gezelschap van andere senioren opzoeken. Gemiddeld dagen hier elke middag vijftig Bruggelingen op. Sinds deze winter ook jongere mensen. Wellicht is dit te wijten aan de gestegen energieprijzen.”