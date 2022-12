Stem Inke Urbain tot Krak van Dentergem

Dankzij Inke Urbain (47) viel wzc Samen in september in de prijzen. De coördinator Ethiek en Dementie won immers met haar ‘lichtstraat’-project de In4Care Zorgvinding 2022, een wedstrijd die zoekt naar innovatieve zorgoplossingen en dit jaar als thema dementie had.

“Ik ben blij met de nominatie via mijn ‘lichtstraat’. Ik maakte die om goed te doen voor mensen met dementie, vertrekkende vanuit wat wel nog lukt. Deze nominatie brengt zowel de problematiek dementie in de kijker als de dagelijkse inzet van vele zorgverleners en mantelzorgers om mensen met dementie te begeleiden. Met dit project probeerde ik een verschil te maken, het is fijn dat dit erkend wordt.”