Stem Guido Ollevier tot Krak van Poperinge

Zo’n 36 jaar geleden startte Watounaar Guido Ollevier (72), samen met Luc Bonduelle en Jan Daschot en hun partners Martien, Rita en Mia – met het Sint-Maartenscomité. Guido was 35 jaar lang hulpsint. “De eerste jaren als hulpsint in het rusthuis in Watou koester ik enorm. De vele dankwoorden en financiële steun van alle Watounaren geven je de kracht om het jaar na jaar opnieuw te doen. Enkele jaren terug kregen we de hulp van Elien en Bert, Rik en Elsje. Een jong team zal de taak van hulpsint en hulppiet overnemen. We zijn overtuigd dat ze het heel goed zullen doen”, vertelt Guido. Hij is gehuwd met Martien Baert, vader van drie kinderen en grootvader van zeven kleinkinderen. “De nominatie is heel bijzonder, maar die is van en voor het hele team. Luc is ontwerper, planner, schilder, klusser… Je start als vrijwilliger, maar houdt er een vriendschap voor het leven aan over. Ik wil de nominatie ook speciaal opdragen aan alle begeleiders, verplegers, de zovele vrijwilligers en allen die zorg dragen 24/7 voor ouderen, jongeren en mindervaliden. Dank voor jullie inzet.”

Guido Ollevier is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Guido Ollevier