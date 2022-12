Stem Erik Huyghe tot Krak van Poperinge

Erik Huyghe (67) woont met zijn echtgenote in de Hoppelandwijk in Poperinge. Op school was lopen niet zijn ding, maar buiten de schooltijd wilde hij vooral wandelen. De wandelsport werd zijn sport en samen met anderen stichtte hij 36 jaar geleden Wandelclub De Witsoonestappers in Krombeke. Hun eerste wandeltocht was de Witsoonewandeltocht, en dit jaarlijks op 21 juli. “De club organiseert ook jaarlijks wandeltochten in Poperinge, Reningelst en Watou. Als secretaris van De Witsoonestappers ben ik heel tevreden met 267 leden die graag en veel gaan wandelen. Zelf wandel ik ook nog zoveel mogelijk. Binnenkort hoop ik de kaap van 34.000 kilometer of de omtrek van de Aarde gewandeld te hebben. Wandelen is mijn leven en ik ben er dagelijks mee bezig.” (PC)

Erik Huyghe is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

