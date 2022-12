Stem Dieter Dewitte tot Krak van Dentergem

Dieter Dewitte, die een groepspraktijk kinesitherapie en podologie heeft in Dentergem, vierde zijn 40ste verjaardag in oktober op een speciale manier. In plaats van een feestje te geven, organiseerde hij een gezinswandeling en drink ten voordele van Think Pink. “Ik ben blij dat ik via mijn verjaardagswandeling een mooie organisatie in de kijker kon zetten. Via mijn kinepraktijk kom ik immers dagelijks in aanraking met mensen die strijden tegen borstkanker. Dankzij de hulp van Unizo en enkele vrienden kunnen we een bedrag van 4.562 euro schenken aan Think Pink. Bijna 450 wandelaars maakten er voor mij een groot feest van. Ik zou het onmiddellijk opnieuw doen!”

Dieter Dewitte is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

