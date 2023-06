Jules en Monique vieren diamanten jubileum

Jules Wyffels (83) en Monique Vandenbilcke (80) uit Ieper waren op donderdag 25 mei precies 60 jaar getrouwd. Jules en Monique werden allebei geboren in Ieper. Beiden verhuisden drie jaar geleden van de Jan Ypermanstraat naar woonzorgcentrum Hoge Wieltjesgracht. Jules verblijft er in een serviceflat en Monique wordt verpleegd in de afdeling Oase. “Ik heb een tijd in Frankrijk gewerkt en nadien gedurende 30 jaar bij Picanol aan de slag geweest”, vertelt Jules. “Mijn vrouw werkte in een textielfabriek en nadien bij Yplon. Ik leerde haar kennen op de Markt in Ieper.” Op 25 mei 1963 traden ze in het huwelijksbootje. Het koppel heeft twee zonen Franky en Wesley, en een kleindochter Nikita. Toen de gezondheid het nog toeliet, waren Jules en Monique fervente wandelaars. “Ik heb vier keer de Dodentocht in Bornem uitgewandeld”, vertelt Jules. “We gingen ook vaak op reis: naar Marokko, Turkije en Egypte en uiteraard ook in Europa. Had ik toen geweten hoe alles zou evolueren, dan waren we meer op reis gegaan.” Elke namiddag gaat Jules op bezoek bij zijn vrouw. “Ik probeer alles voor haar te doen, het is het enige wat ik nog kan doen voor Monique. We zijn graag bij elkaar en genieten van de kleine dingen. Gelukkig krijgt Monique hier ook een goede verzorging.” Schepen Ives Goudeseune overhandigde het geschenk van de stad aan Jules en Monique. (EG)