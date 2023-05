Jozef en Monica vieren diamanten huwelijk

Jozef Pollet en Monica Damman uit de Oude Oostendeweg in Ichtegem, vieren hun diamanten huwelijksjubileum en werden naar aanleiding daarvan door het gemeentebestuur van Ichtegem in huis Dekeyser ontvangen.

Beiden zagen het levenslicht in Aartrijke. Jozef die de kost verdiende als industrieel ingenieur werd geboren op 21 april 1939 en Monica die onder andere als zelfstandig naaister hoeden en mantels creëerde, werd geboren op 2 juli 1939. Monica en Jozef kennen elkaar van kindsbeen af, want ze waren buren. Jozef liet een oogje vallen op Monica en blijkbaar was dat wederzijds want ze werden verliefd op elkaar en trouwden voor de wet op 19 april 1963 en een dag later vond het kerkelijk huwelijk plaats. Het huwelijk werd bezegeld met één dochter Hilde die getrouwd is met Marc Dobbels. Het diamanten echtpaar heeft twee kleinkinderen. Het echtpaar ging vroeger vaak op reis en nu genieten de twee van hun tuin en Jozef gaat ook nog geregeld joggen. Burgemeester Lieven Cobbaert en zijn schepenen wensten het diamanten echtpaar (foto) namens het lokaal bestuur en ons vorstenpaar proficiat en overhandigden bloemen en een geschenk. (EV/foto Coghe)