Joren Creyf uit Eernegem traint bij voetbalbond om eDevil te worden

In een FIFA-selectietornooi met ruim 1.000 deelnemers schaarde Joren Creyf zich bij de laatste 16, waardoor de 17-jarige Eernegemnaar de komende maanden tot eDevil wordt opgeleid. Op termijn droomt hij van een stekje bij de virtuele Rode Duivels.

Nadat hij zich uit meer dan 1.000 deelnemers voor de finaledag van afgelopen weekend in Tubeke had geplaatst, was alles wat hij daar kon bereiken een bonus voor Joren. “Samen met mijn papa en mijn beste vriend heb ik een fantastische dag beleefd”, aldus Joren, die sinds dit jaar als e-sporter bij KV Oostende aan de slag is. “Ik was zonder verwachtingen naar Tubeke gegaan, maar naarmate de dag vorderde en ik in het tornooi bleef, begon ik toch meer en meer van een plaatsje bij de beste 16 en een ticket voor de Academy te dromen.”

Virtueel WK

Met een stekje in de kwartfinale is de 17-jarige Eernegemnaar daar uiteindelijk ook in geslaagd. De komende maanden krijgt hij in de Esports Academy van de Royal Belgian Football Association (RBFA) – de Belgische voetbalbond – nu wekelijkse trainingen, maar ook fysieke en mentale begeleiding met het oog op een potentiële deelname aan het virtuele WK in 2023. “De Academy kan een beetje gezien worden als een soort belofteploeg van de Rode Duivels. Dat betekent dat ik de komende maanden regelmatig in Tubeke te vinden zal zijn voor trainingen en begeleiding. Bovendien zal ik soms mogen deelnemen aan vriendschappelijke interlands.”

Tot 15 uur per week

Joren combineert zijn e-sportcarrière met zijn studies aan het Sint-Godelievecollege in Gistel. “School komt natuurlijk op de eerste plaats, maar ik maak in de mate van het mogelijke met veel plezier ook tijd vrij om FIFA te spelen. Omdat ik ook zelf nog voetbal bij de U19 van KSV Diksmuide, is de tijd echter beperkt, waardoor ik wekelijks naar schatting tussen de 10 tot 15 uur kan gamen.”

“Ik ben rond mijn tiende beginnen gamen. Toen ik voor m’n plechtige communie mijn eerste PlayStation kreeg, is de interesse steeds verder toegenomen. Ik varieer ook nog met andere games, zodat ik FIFA niet beu geraak. Om het als e-sporter in FIFA te maken, is voetbalintelligentie een belangrijke vaardigheid. Verder zijn zelfbeheersing en een goede lichamelijke conditie van belang. Gezond eten, goed slapen en voldoende bewegen zijn immers heel belangrijk voor een goede concentratie. Je kan e-sport op veel vlakken met topsport vergelijken.”

KV Oostende

De Eernegemnaar droomt ervan om via de Academy zich uiteindelijk tot een volwaardige eDevil, een digitale Rode Duivel, te ontwikkelen. “Je land vertegenwoordigen, is de ultieme droom. Verder wil ik het goed doen voor KV Oostende in de ePro League, de digitale eerste klasse. Tot slot hoop ik in de toekomst ook eens in Nederland te kunnen spelen, waar e-sport al veel groter is”, besluit Joren, die komende zondag al opnieuw in actie komt in een tornooi waarmee hij meteen een nieuwe belangrijke stap kan zetten richting de eDevils.