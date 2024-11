Jonathan Schouteere is spel- en speelgoedinfluencer: “Een gezelschapsspel is de ideale sfeerschepper”

Gezelschapsspellen en speelgoed uittesten, er zijn ergere dingen om de kost mee te verdienen. Voor Jonathan Schouteere is het realiteit. De Bruggeling testte al honderden spellen uit die hij in verstaanbare taal becommentarieert op zijn Instagramkanaal ‘rood_met_wittestippen’.

Hoe ben je in deze business gerold?

“Het is allemaal begonnen met een spel dat ik zag staan in een kast. Tapestry oogde esthetisch zo mooi – tot in de details – dat het mijn aandacht trok. Dat was vijf jaar geleden. Daarvoor kende ik enkel spellen als Monopoly en Levensweg.”

De liefde was aangewakkerd.

“Inderdaad, maar toen ik begon te spelen viel het me al snel op dat spelregels soms erg moeilijk uitgelegd worden. Zonde vond ik dat. Dus begon ik mijn eigen spellen te reviewen in makkelijke, leesbare taal. Geen zware spelen voor experts, maar bordspellen voor kinderen en gezinnen. Daardoor kan ik mij onderscheiden van andere influencers.”

En dat sloeg duidelijk aan, want ondertussen heb je al ruim 6.000 volgers.

“Ik startte een eigen kanaal en niet alleen de reviews wonnen aan populariteit, maar ook ons rode tafelkleed met – je raadt het nooit – witte stippen. Zo is mijn Instagramkanaal rood_met_wittestippen ontstaan. Ik begon steeds meer te spelen, bezocht spellenbeurzen, kreeg gaandeweg meer volgers en toen volgenden de firma’s die me spellen opstuurden om op mijn kanaal te reviewen. Zo is mijn bijberoep ontstaan in 2021. Twee jaar geleden begon ik dan ook speelgoed te reviewen.”

Je hebt een kast met honderden spelen en speelgoed. Ook een walhalla voor jullie kinderen. Test je alle spelen met hen uit?

“Niet per se, het kan ook met vrienden zijn. Maar meestal speel ik een spel de eerste keer met mijn denkbeeldige vrienden. Dat werkt goed voor mij. Ik neem de spelregels door, speel en kijk waar je moet op letten en werk de regels dan uit in verstaanbare, klare taal. Maar voor onze kinderen is het hier thuis inderdaad een klein paradijs. We hebben twee kinderen van negen jaar en een van dertien jaar en hier wordt bijna altijd gespeeld. Heel leuk. Onlangs testte ik met mijn dochter bijvoorbeeld een chocolademuntenmaker uit.”

Sinterklaas en de Kerstman staan binnenkort voor de deur, heb je cadeautips voor hen?

“Wist je dat mijn volgers vooral bestaan uit mama’s? Zij gaan het meest op zoek naar leuke cadeautjes. Maar om op je vraag te antwoorden, ik kan hier zo veel gezelschapsspellen tippen. Ticket to Ride is een heel leuk spel om met het gezin te spelen. Maar ook El Dorado is een heel aangenaam en toegankelijk spel.”

“En anders raad ik mijn Instagramkanaal aan, dat staat boordevol tips. Niet onbelangrijk om te vermelden: ik recenseer geen goedkope (Chinese) brol. Het speelgoed en de bordspellen zijn altijd van kwaliteit. Ik werk samen met merken als Ravensburger, Playmobil… Als ik een spel of een stuk speelgoed niet goed vind, maak ik er ook geen review over.”

En iets voor de volwassenen?

“Exploding Kittens is een partyspel waarin de spelers elkaar moeten aftroeven. Een ideale sfeerschepper tijdens een avondje met vrienden.”

Heb je ook een gouden spelregel die altijd werkt?

“De belangrijkste spelregel is: niet zeuren. Dat is mijn enige regel om een spel te starten. Ik wil niet dat er gezeurd wordt, anders stop ik er meteen mee. Ik kan tegen mijn verlies, maar het is gewoon niet fijn als er gezeurd wordt. Dan verloopt het spel niet eerlijk.”

Ondertussen heb je ook een eigen kledinglabel, hoe is dat ontstaan?

“Op beurzen zag ik kleding in bordspelthema’s van mindere kwaliteit en vooral in het kleur zwart. Heel basic allemaal. Te saai ook. Dus begon ik kleding te ontwerpen met ons eigen logo in kleurrijke, duurzame stoffen. Dat sloeg aan en zo is Polka-design ontstaan. Op onze webshop vind je betaalbare, duurzame én leuke kleding voor jong en oud. Al onze designs zijn trouwens eigen creaties en worden door onszelf handmatig op de kleding aangebracht. Polka-design is een echt familiebedrijfje. Zo heeft mijn schoonvader bijvoorbeeld het logo ontworpen.”

Vorig jaar organiseerde je voor het eerst het Brugs spellenfestival SpellenFest, een succes?

“Zeker en vast. We hoopten op 750 bezoekers en kregen er dubbel zoveel over de vloer. Op zondag 16 februari 2025 organiseren we samen met hogeschool Vives de tweede editie van SpellenFest. Iedereen is welkom in het spellenlab van Vives hier in Brugge. Wist je trouwens dat Vives de grootste bordspellencollectie heeft van Europa? Het lab telt ruim 25.000 spellen. Onze spellenbeurs is gericht op jong en oud en zet helemaal in op beleving. Heel de dag kunnen spelletjes gespeeld worden onder begeleiding. Wees welkom!”