Hoet Design viert veertigste verjaardag: “Onze brillen worden wereldwijd gedragen”

Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck en Raf Simons zetten België eerder al op de wereldkaart. Bieke Hoet hoort – als volgende generatie ook in dat rijtje thuis. Met Hoet Couture wist ze een innovatief, high-end designerbrillenmerk uit te bouwen, gestoeld op de 140 jaar ervaring van het familiebedrijf. Haar ontwerpen worden zelfs tot in Hollywood gedragen.

Bijna veertig jaar geleden doorbrak Theo het monotone brillenlandschap met een blitse montuur. De Theo, een anagram van Hoet, is het geesteskind van Patrick Hoet en Wim Somers. Patrick, runde een optiek in Brugge, een familiezaak die sinds 1884 bestaat. Patrick startte kort daarna een ontwerpstudio en zijn dochter Bieke werkte jarenlang mee in de designstudio van haar vader. In 2020 nam Bieke de fakkel over, al is Patrick nog steeds actief. Bieke ontwerpt samen met haar team van vier designers de Cabriolijn en de exclusieve Hoet Couturelijn, allebei collecties die 3D-lasergeprint zijn.

Stond het in de sterren geschreven dat je in de voetsporen van je vader zou treden?

“Ja en neen. Wij zijn met drie thuis en ik voelde me het meest aangesproken tot creativiteit. Tijdens mijn eerste jaren in het bedrijf ontwierp ik de standen voor beurzen en accessoires voor de optiek, zoals displays en spiegels. Geleidelijk aan ben ik er ingerold. Een opleiding tot brilontwerper heb ik nooit gevolgd, die bestaat ook niet in België. Mijn eerste collectie was de Cabriocollectie. De eerste bril was de Cabrio Firebird, een combinatie van een zonnebril en -klep vandaar dus ook de naam Cabrio. Het was vooral bedoeld als een speelse aanvulling voor onze eyecatcherscollectie. In 2009 kwam er dan een complete zonnebrillenlijn, daarna kwamen de optische brillen erbij.”

Hoet Couture is wereldwijd een pionier geworden door geavanceerde technologieën te omarmen, zoals het gebruik van titanium en 3D-printen. Hoe ben je erbij gekomen?

“We zijn steeds op zoek naar innovatieve materialen en technieken die we kunnen toepassen. Titanium werd tot dan toe enkel gebruikt in sectoren als de medische, luchtvaart- en auto-industrie. Dankzij de 3D-printtechniek bouwen we de bril uit kleine stofdeeltjes en gaat er geen materiaal verloren. Het resultaat zijn heel unieke, op maat gemaakte brillen die een perfecte combinatie zijn van esthetiek, functie en duurzaamheid. Geen massaproductie, waardoor we ver weg blijven van het hele fast fashion-gebeuren.”

Zopas lanceerde Hoet Couture de kwadraatcollectie. Hoe onderscheidt die lijn zich van de andere?

“Deze collectie biedt klanten de mogelijkheid hun monturen te personaliseren met edele metalen en diamanten. Dankzij de 3D-printtechniek en de open structuren van de Hoet Couture-monturen vormen deze add-on’s een naadloze uitbreiding van de collectie. Voor de juwelen werken we trouwens samen met de Brugse juwelier Quijo.”

In september vieren jullie de veertigste verjaardag van Hoet Design, hoe zullen jullie die mijlpaal vieren?

“We lanceren in september een exclusief ontwerp met insert van goud gelanceerd binnen de kwadraatcollectie. Hiervan zal slechts een beperkte oplage van 40 stuks gemaakt worden.”

Waarom kiezen mensen voor een gepersonaliseerde bril?

“Omdat ze iets unieks willen, maar ook omdat ze geen standaardmodel kunnen dragen. Dan bijvoorbeeld omdat ze een heel dun neusje of een iets breder hoofd hebben. Een exclusieve bril met bijvoorbeeld edele metalen en diamanten wordt niet alleen gekozen door modebewuste mensen, maar ook door klanten die iets te vieren hebben. Een bijzondere huwelijksverjaardag bijvoorbeeld. Onze brillen worden trouwens niet alleen in Brugge ontworpen, maar ook in België geproduceerd. Meer korte keten en Made in Belgium kan het dus niet zijn. We kiezen er ook heel bewust voor om enkel te werken met zelfstandige opticiens en niet met ketens.”

Made in Belgium, maar wel wereldwijd te verkrijgen…

“Klopt, zo werden onze brillen ook opgemerkt door acteur Samuel L. Jackson. Hij kwam bij een opticien in London, die klant is bij ons. Hij draagt onze brillen in het dagelijkse leven, maar ook in films en series. Zo hebben we negen monturen gemaakt voor zijn stuntmannen in Secret Invasion, een recente sciencefictionserie waarin hij opnieuw in de huid kruipt van het Marvel-personage Nick Fury. Dichter bij huis draagt ook auteur Bart Van Loo altijd een Cabrio.”

