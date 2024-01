Johanna Allik brengt boek uit over kunstschaatsen: “Handleiding om zelf kunstschaatser te worden”

Loena Hendrickx kroonde zich onlangs tot Europees kampioen kunstschaatsen. Zij is een van de negen toppers die aan het woord komen in een boek over kunstschaatsen, een origineel werk van Johanna Allik uit Sint-Andries. “Ik hoop dat het iedereen die van schaatsen houdt inspireert.”

Johanna Allik (29) is geboren in Estland en begon op vijfjarige leeftijd met schaatsen. Nadat ze in 2010 als een single geblesseerd raakte, bleef ze een aantal jaren ijsdansen, met bij de junioren deelnames aan een paar WK’s. Om daarna naar het enkelschaatsen terug te keren. Haar beste resultaten behaalde ze in 2015-2017 met verschillende medailles op ISU-wedstrijden. Ze was ook tien jaar lid van het Estse nationale team.

“Ondertussen verblijf ik nu zo’n drie jaar in Brugge waar ik in mijn vrije tijd trainster ben bij de Brugse Kunstschaatsclub. Nadat ik met mijn sport ben gestopt, wilde ik iets aan de schaatsgemeenschap teruggeven”, vertelt Johanna. “Samen met mijn moeder lanceerde ik het merk JIV Sport en produceren we schaatskledij in Estland.”

Thesis

“Een decennium geleden kwam ik ook op het idee om een boek te schrijven en in de lente van vorig jaar koos ik om voor kunstschaatsen te gaan.” Dat was voor Johanna een soort van schoolthesis, in de grafische opleiding die ze volgde. Als auteur van The Book of Figure Skating kreeg ze zelfs de gelegenheid om originele interviews te doen met ‘s werelds grootste schaatsers, zoals Loena Hendrickx. Maar ook met Ilia Malinin in de VS, bekend van de eerste viervoudige Axel.

“In totaal ben ik zo’n 300 uren aan het boek bezig geweest, om er in november mee te eindigen.” Het boek bevat 308 pagina’s, veel beeldmateriaal en illustraties en kost 69 euro. “Het is een handleiding om de kunstschaatser te worden die je wil zijn of om weer/meer verliefd te worden op het kunstschaatsen. Er zijn ook items over make-up voor kunstschaatsers, haar en mode. Alsook een hoofdstuk over gewichtsbeheersing en geestelijke gezondheid.” (ACR)