Vier serviceclubs tekenen charter om kinderarmoede tegen te gaan: “Willen 200.000 euro verzamelen in de regio van Menen, Wervik en Wevelgem”

In het stadhuis van Menen hebben de serviceclubs Rotary Club Menen, Kiwanis Wervik Tabakstreek en Lions Club Menen een charter ondertekend. Daarmee willen ze kinderarmoede tegengaan in de regio Menen-Wervik-Wevelgem. Ze werken daarvoor samen met de Kinderarmoedestichting Pelicano.

1 op de 5 kinderen in de regio Menen-Wervik-Wevelgem wordt in armoede geboren of komt in de kinderjaren in armoede terecht. Dat is een pak hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 12,7 %. De non-profitorganisaties Rotary Club Menen, Kiwanis Wervik Tabakstreek en Lions Club Menen ondertekenden daarom een charter waarmee ze beloven een fonds op te richten zodat ze de koe bij de hoorns kunnen vatten.

Pelicano-kinderen

Om dat te verwezenlijken werken de serviceclubs samen met de kinderarmoedestichting Pelicano. Kristof De Boever, bestuurder bij de stichting, verklaart wat Pelicano doet: “We zijn de enige organisatie in België die op lange termijn kinderen uit de armoede haalt. Brugfiguren of zorgleerkrachten kunnen bij ons een aanvraag indienen om van kinderen in financieel precaire situaties “Pelicano-kinderen” te maken. Als wij de aanvraag goedkeuren, dan steunen we het Pelicano-kind in kwestie totdat het op de arbeidsmarkt terechtkomt.”

We zijn de enige organisatie in België die op lange termijn kinderen uit de armoede haalt – Kristof De Boever, bestuurder bij Pelicano

“In totaal hebben we meer dan 3.000 Pelicano-kinderen over heel België. Per kind rekenen we 1500 euro per jaar. In de regio Menen willen we in een jaar tijd zo’n € 200.000 binnenhalen in samenwerking met de serviceclubs. We zullen daarvoor onder andere acties op poten zetten met de middenstand in de regio en ook de bedrijven in de buurt mobiliseren om mee te werken aan het project. We proberen met Pelicano zo lokaal mogelijk te werk te gaan. Het is belangrijk dat de mensen in de streek de impact van de projecten ook daadwerkelijk zien.”