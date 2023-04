Stad Izegem begeleidt jeugdverenigingen bij asbestverwijdering lokalen: “Kinderen moeten veilig kunnen ravotten”

De stad Izegem zal jeugdverenigingen actief begeleiden om hun lokalen asbestvrij te maken. Er komt een asbestinventaris voor lokalen waar er asbest aanwezig kan zijn en de stad zal de betrokken verenigingen begeleiden naar een concreet plan van aanpak voor de asbestverwijdering. Dat is het resultaat van een voorstel van N-VA-fractieleider Hein Depoorter dat gisteren unaniem werd goedgekeurd door de Izegemse gemeenteraad

“Asbest wordt in één adem vaak genoemd in schoolgebouwen of oude woningen, maar onze jeugdlokalen worden daarbij soms over het hoofd gezien”, zegt gemeenteraadslid Hein Depoorter (N-VA). “En als er één groep daarbij extra ondersteuning van de stad verdient, zijn het wel onze jeugdverenigingen. Wij willen dat de leden van de Izegemse jeugdverenigingen in een volledig asbestvrij lokaal kunnen bijeen komen en ravotten.”

Inventaris

Depoorter stelde namens de N-VA-fractie voor om de jeugdverenigingen goed te informeren over de asbestproblematiek. Hij vroeg ook dat de stad een asbestdeskundige aanstelt die een asbestinventaris opmaakt voor de lokalen van de Izegemse jeugdverenigingen.

“Met de asbestinventaris in de hand kan de stad de jeugdverenigingen dan begeleiden om een duidelijk plan van aanpak voor de asbestverwijdering op te stellen met de eigenaar van het verenigingslokaal. Want vaak is dat niet de jeugdvereniging zelf. Het asbestvrij maken van de lokalen waarin in Izegem elke week opnieuw meer dan duizend kinderen spelen, is voor ons erg belangrijk. We steunen daarom volmondig het voorstel”, verduidelijkt schepen van Jeugd Virginie Derumeaux (N-VA).

Veilige plek

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakte al extra middelen vrij om jeugdverenigingen te ondersteunen om asbesthoudend materiaal uit het lokaal te verwijderen op een veilige manier.

“Dat de stad daar nu op mijn voorstel extra op inspeelt en de jeugdverenigingen zal bijstaan om hun lokalen asbestvrij te maken, stemt me bijzonder tevreden. Met dit initiatief kunnen we heel wat kinderen een veiligere plek bieden waar ze kunnen spelen, ravotten en vriendschappen smeden voor het leven”, besluit N-VA-fractieleider Hein Depoorter.