Promnight herrijst na corona

Na anderhalf jaar stilte is Promnight terug op 28 juni. 2000 jongeren trekken volgende week dinsdag richting Fabriekspand om het einde van het schooljaar te vieren en de vakantie in stijl in te zetten. Nieuw is dat een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat.

Ze zijn er bijna, maar nog niet helemaal… Tussen het blokken door trekken negen jongeren van verschillende Roeselaarse scholen een eindspurtje richting 28 juni. Dan vindt Promnight eindelijk nog eens plaats. “Ik zat in het comité voor de editie van 2020”, vertelt Balder Demon die nu al verder studeert. “Corona gooide echter roet in het eten en ook in 2021 kon Promnight niet doorgaan. Jammer genoeg zorgde dit er voor dat de Roeselaarse jongeren Promnight niet meer kennen.” De zoektocht naar medewerkers moest dus van nul herbeginnen en Balder bleef nog een jaartje in het organiserende comité om de kennis en ervaring door te geven.

Dj’s van Tomorrowland

“We hebben nu al 1.950 kaarten verkocht”, glundert Balder. “Er zijn nog kaarten voor wie de danskriebels voelt komen!” Het thema van dit jaar is ‘Black and gold’. Ook nieuw dit jaar is dat een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat. Matties Desnyder: “We kozen voor ‘Het Ventiel’, een organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met jongdementie.” Maar Promnight betekent in de eerste plaats een goed dansfeest en daarvoor heb je dj’s nodig. “Naast opkomend talent als DJ Thibault & Unziema, konden we ook grotere namen strikken als 5napback en Michael Amani. Die laatste speelden zelfs al op Tomorrowland!”, weet Raphael Van Eeckhoutte die instaat voor de muziek.

Lukas Degryse is dan weer verant-woordelijk voor de veiligheid: “Om alcoholmisbruik tegen te gaan, werken we met gekleurde toegangsbandjes per leeftijd. Zo weten onze mensen aan de bar wie wat mag bestellen. Daarnaast is het Rode Kruis aanwezig en kunnen we rekenen op veel vrijwilligers die de boel in de gaten houden.” (Lieve Coffyn)

Ook zin gekregen om het schooljaar in stijl af te sluiten? Kaarten zijn te verkrijgen via www.promnightroeselare.be.