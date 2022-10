KSA Hallebast Dikkebus trekt opnieuw aan alarmbel: “Hopelijk snel duidelijkheid”

Na een open brief in juli over de slechte staat van hun heem trekt KSA Hallebast opnieuw aan de alarmbel. “We willen snel duidelijkheid”, zegt hoofdleidster Laura Casier (20). Die duidelijkheid komt er in de loop van november, dixit schepen van jeugd Dimitry Soenen (N-VA).

Stad Ieper voorzag na de eerste noodkreet in juli enkele tussenoplossingen voor de jeugdbeweging. Bij KSA Hallebast hopen ze dat er snel een permanente oplossing uit de bus komt. “Ons geduld raakt een beetje op”, zegt Laura Casier. “We hoopten meer info te verkrijgen van de besprekingen die het stadsbestuur voerde, maar dat mag blijkbaar niet vrijgegeven worden. Ik hoop dat er een structurele oplossing komt”, aldus Laura, die graag rond de tafel wil zitten met het stadsbestuur. “We maakten een verzoekschrift op die men kan ondertekenen tijdens onze Halloweentocht. Die activiteit gaat maandag door en is uitverkocht.”

Even geduld

Bij het stadsbestuur zijn ze volop op zoek naar een oplossing. “Op de open brief van juli hebben we snel een antwoord geformuleerd en hebben we tijdelijke maatregelen voorzien: twee containers op de koer en aan de overkant extra stockageruimte. Ze kunnen ook – indien nodig – gebruikmaken van het OC. Het is de bedoeling om in de loop van november te communiceren hoe we dit permanent gaan oplossen. Dus ik roep de jeugdbeweging op om nog even geduld uit te oefenen”, reageert schepen Dimitry Soenen (N-VA).